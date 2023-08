Novela Reis: como morre Absalão, filho de Davi?

Interpretado pelo ator Ricky Tavares, Absalão está com os dias contados na novela Reis. O rapaz iniciou uma guerra contra o próprio pai, o rei Davi (Petrônio Gontijo), em busca do trono de Israel e travará uma uma grande batalha com o patriarca nas próximas cenas do folhetim da Record, da qual não sairá vivo. Veja como Absalão morreu na Bíblia!

Morte de Absalão na novela Reis

Absalão morrerá na novela Reis entre os capítulos desta quarta e quinta-feira, últimos dias de agosto, segundo indicam os resumos. Se o folhetim bíblico não mudar os acontecimentos relatados na Bíblia, durante a batalha o rapaz será assassinado por Joabe (Marcelo Faria), comandante do exército de Davi e também sobrinho do grande rei.

Conhecido por seus longos e belos cabelos, Absalão acabará preso em uma árvore por conta da cabeleira, o que o deixará pendurado e a mercê dos inimigos. Joabe verá o príncipe preso e chamará seus homens para acabar com o rapaz. As ordens de Davi serão para que Absalão seja mantido vivo, porém, Joabe não vai obedecer e dará várias facadas na barriga do personagem de Ricky Tavares, que não resistirá aos ferimentos.

Após descobrir sobre a morte de Absalão, Davi vai entrar em um processo de luto e sofrerá muito pelo filho. Por conta da grande desobediência de Joabe, ele o tirará do cargo de comandante, que passará para as mãos de Amasa (Ademir Emboava). Mesmo que Amasa tenha ficado do lado do usurpador, Davi o perdoará e deixará que ele comande seus homens após Joabe perder seu lugar.

Quem também sofrerá muito com a morte de Absalão será Tamar (Esther Oliveira), sua irmã mais nova. A dupla é herdeira de Maaca (Michelle Martins), uma das primeiras esposas de Davi, e se aproximou ainda mais na trama depois que a jovem foi abusada pelo meio-irmão Amnon (Luckas Moura). Além do irmão, a garota perdeu a mãe poucos capítulos atrás por conta de uma vingança de Aitofel (Marcos Winter), que antes de se matar tirou a vida da mulher de Davi.

Absalão é o quarto filho de Davi que morre na novela Reis. O primeiro foi o herdeiro que o rei teve com Bateseba fora do casamento, que não passou dos primeiros dias de vida e não ganhou um nome na Bíblia, depois foi Quileabe (Pedro Burgarelli) em um acidente quando criança, em seguida Amnon, assassinado por Absalão por causa do abuso de Tamar, e agora o personagem de Ricky Tavares. O próximo entre os herdeiros do rei que falecerá será Adonias (Brunno Daltro), depois que tentar tomar o trono do irmão Salomão (Guilherme Dellorto).

Próximas temporadas de Reis

Se engana quem pensa que a oitava temporada irá acabar com a morte de Absalão. A temporada continuará por todo o mês de setembro e seguirá os passos de Adonias e Salomão. O primeiro é o mais velho entre os filhos ainda vivos de Davi e vai querer ficar com o trono, mas Salomão, um dos caçulas, será o escolhido por Deus. Por enquanto, o rapaz também tem vivido um dilema com Naamá (Ingrid Conte), mulher que ama e foi para a cama antes do casamento, o que poderá gerar problemas para ambos.

A próxima temporada de Reis, a nona, já está sendo gravada e tem previsão de estrear em outubro, segundo o site oficial da Record. Ela se chamará A Ascensão e seguirá a trajetória de Salomão, que continuará sendo vivido por Guilherme Dellorto. Depois, será exibida a décima temporada, intitulada A Sabedoria, que mostrará parte do reinado do filho de Davi no trono de Israel. Ainda não se sabe quando ela estreará, mas espera-se que ela termine por volta do final do ano ou no começo de 2024.

Por enquanto, é previsto que Reis acabará em sua décima temporada. No ar desde março de 2022 - com algumas pausas pelo caminho - o folhetim será substituído por A Rainha da Pérsia, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7. Esta novela também será bíblica e contará a história de Ester, relatada no Antigo Testamento, mulher judia que se casou com o rei da Pérsia e salvou o povo de Israel.

