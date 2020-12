Sessão da Tarde de hoje (29/12): Globo passa ‘MIB: Homens de Preto 3′

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 29/12, vai exibir o filme “MIB: Homens de Preto 3”, dirigido por Barry Sonnenfeld e protagonizado pelos atores Will Smith, Josh Brolin e Tommy Lee Jones, a partir das 15h (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 1h46.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

A TV Globo vai exibir MIB: Homens de Preto 3 na Sessão da Tarde de hoje (29/12). O Agente J (Will Smith) e o Agente K (Tommy Lee Jones) trabalham juntos há anos. Porém, um determinado dia quando J vai encontrar com o parceiro, ele descobre que K está morto há anos, sem entender o que está acontecendo e como as coisas mudaram de repente, por conta de um alienígena que vive disfarçado entre os humanos, ele precisará viajar no tempo e retornar aos anos de 1960 para mudar as coisas.

Sua principal missão será encontrar o jovem Agente K (Josh Brolin) e evitar que ele seja assassinado, para que as coisas em seu tempo voltem ao normal.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título MIB: Homens de Preto 3

Título Original Men in Black 3

Elenco Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Mike Colter, Nicole Scherzinger, Michael Chernus, Alice Eve, David Rasche, Keone Young e Bill Hader

Direção Barry Sonnenfeld

Nacionalidade Americana

Gênero Ação, Comédia e Aventura

Assista ao trailer de MIB: Homens de Preto 3, que será exibido na Sessão da Tarde de hoje:

Leia também:

Que horas começa?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a aventura de Will Smith viajando no tempo em MIB: Homens de Preto 3 , na Sessão da Tarde de hoje, coloque no canal Globo a partir da 15h (horário de Brasília).

Veja também:

Festa de Ano Novo do Neymar: o que sabemos até agora?

20 filmes inspiradores para você começar 2021 com o pé direito