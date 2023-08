Vai na Fé: final de todos os personagens da novela

Os fãs de Vai na Fé já estão sofrendo com a despedida da novela, que exibirá seu último capítulo no dia 11 de agosto, sexta-feira, e a partir da próxima semana será substituída por Fuzuê na faixa das 7. A obra de Rosane Svartman prepara algumas emoções, punições e finais felizes para seus mocinhos e vilões. Veja como será o final de todos os personagens de Vai na Fé!

Orfeu morre no final de Vai na Fé

Orfeu vai morrer no penúltimo capítulo da novela Vai na Fé, segundo adiantou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em julho. Depois de tentar matar Theo, mas sair do confronto ferido, o criminoso vivido por Jonathan Haasengen não vai descansar e tentará mais uma vez acabar com a vida do rival que o traiu, o que selará seu trágico destino.

Durante uma tentativa de fuga de Theo, Orfeu vai surpreender o antigo parceiro. Ele apontará uma arma para o empresário, mas será ele quem acabará se dando mal. Theo não é fácil de matar e conseguirá se desvincular do inimigo, antes que Orfeu consiga impedir, Theo atirará no bandido, que morrerá.

Após assassinar seu companheiro do mundo do crime, Theo vai tentar matar Ben (Samuel de Assis). Ele colocará fogo no galpão de sua empresa enquanto o advogado estiver por lá, no entanto, o noivo de Sol (Sheron Menezzes) terá sorte e escapará.

Tadeu será preso

Interpretado por Emilio Dantas, o vilão Theo cometeu as mais diversas atrocidades ao longo da novela Vai na Fé e sempre conseguiu escapar da justiça, mas para a alegria do público, ele enfim pagará por seus crimes. Após a morte de Orfeu e a tentativa de assassinato contra Ben, Theo ficará foragido por alguns meses, mas tudo mudará no último capítulo da trama, quando ele resolver invadir o casamento de Ben e Sol para sequestrar a noiva, ainda de acordo com a apuração de Carla Bittencourt, de julho.

Theo vai se disfarçar de garçom para conseguir entrar na cerimônia, mas seu plano de levar Sol embora vai dar errado e ele será preso. Desta vez, com muitas provas contra o empresário, ele não conseguirá escapar da cadeia e apodrecerá atrás das grades como merece.

O que acontece com Erika depois de traição de Theo

Erika foi enganada por Theo e foi sozinha ao aeroporto com a mala do vilão, pensando que viajaria com o empresário para a Europa. No entanto, tudo não passava de uma armação do mau-caráter, que a usou como isca para atrair a polícia enquanto conseguia fugir dos agentes da lei. Também segundo Bittencourt, do Notícias da TV, apesar das maldades que realizou na trama e a traição do vilão, ela terá um final feliz.

Para sua sorte, Erika não ficará presa, ela será liberada logo após prestar depoimento para a polícia. Além disso, ela conquistará algo que sempre quis: a fama. A ex-dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) vai ser convidada para participar do reality show Mulher de Bandido e ficará conhecida.

Sol retomará carreira no final de Vai na Fé

Depois da grande decepção de Sol com o gerenciamento de sua carreira nas mãos de Mauro (Ângelo Paes Leme), a personagem de Sheron Menezzes pensou em desistir da música, mas a cantora e dançarina dará a volta por cima e se recuperará até o final da trama de Vai na Fé.

Quem ajudará a levantar a autoestima será o ex-namorado e patrão Lui Lorenzo, que nos últimos capítulos a convidou para abrir seu novo show. A famosa aceitou o convite, mas foi confrontada por Mauro, que alegou que ela não podia se apresentar devido as clausulas de seu contrato. Ao que tudo indica, ela conseguirá se livrar do mau-caráter e fazer a apresentação, já que seu noivo advogado, Ben, disse para a amada que não deixaria Mauro sair impune.

Além disso, já sabemos que Sol continuará a carreira e fará seu primeiro e grande show no penúltimo capítulo de Vai na Fé, segundo a apuração de Carla Bittencourt. No capítulo seguinte, ela celebrará seu casamento com Ben. O casal passará por um susto, devido a aparição de Theo, mas ganhará seu final feliz depois.

Desfecho de Lumiar em Vai na Fé

Lumiar também ganhará um final feliz na novela Vai na Fé, segundo a coluna de Sabrina Castro, do Notícias da TV, apurou no começo de agosto. Depois dos romances fracassados no folhetim, ela acabará ao lado de Lui Lorenzo, porém, não será fácil para que os dois fiquem juntos e o público terá que esperar mais um pouco para conferir a cena do casal, que após uma noite de amor, ficará separado durante meses.

Lumiar vai passar uma temporada na Europa e estará solteira durante este período sabático. Sozinho no Brasil, Lui Lorenzo até tentará esquecer a amada, mas a dupla vai se reencontrar no último capítulo, durante o casamento de Ben e Sol. O casal se acertará, dará um beijo apaixonado e retomará o relacionamento.

Final de Vitinho e Anthony em Vai na Fé

Outro casal que vai terminar feliz da vida lado a lado será o empresário e compositor Vitinho (Luis Lobianco) e o jornalista de fofocas Anthony Verão (Orlando Caldeira). O público já pedia por este desfecho e até mesmo os atores, que compartilharam torcia nas redes sociais que o desfecho dos personagens fosse selado com um romance. Segundo Bittencourt, do Notícias, eles vão decidir morar junto no último capítulo.

O momento será motivado por uma propaganda de Erika no reality show Mulher de Bandido. O jornalista brincará que sem Erika em sua casa ele terá dificuldade para pagar as contas e Vitinho dirá ao amado que ele só "está morando sozinho porque quer". A dupla então decidirá que é era de juntar as escovas de dente.

Como vai acabar Jenifer e Hugo na novela Vai na Fé

Separados desde que o grafiteiro precisou deixar Piedade temporariamente para se proteger de Orfeu, Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho) vão ganhar um final feliz no desfecho da novela de Rosane Svartman. Depois que Jenifer terminou com Eduardo (Matheus Abreu) e resolveu ficar sem nenhum dos dois pretendentes, ela voltará atrás da decisão no penúltimo capítulo, quando ficar com ciúmes de Hugo durante o show de Sol, segundo Bittencourt do Notícias.

A ciumeira de Jenifer será motivada por causa de Melissa (Ramille), do mercado Encantado's, que ao saber da solteirice de Hugo e Eduardo, não perderá tempo e dará em cima dos dois. Jenifer ficará incomodada e tentará se livrar da garota e o grafiteiro reparará nas atitudes da ex-namorada. Quando Melissa deixar o local e correr atrás de Eduardo, Jenifer e Hugo se acertarão e selarão novamente um romance.

Final de Rafa e Kate

Outra dupla que se dará muito bem no final de Vai na Fé será o casal Rafa (Caio Manhente) e Kate (Clara Moneke). Também segundo apuração de Sabrina Castro, do Notícias da TV, Rafa será o grande herdeiro da empresa Bastos Imports, empresa de Theo, após a prisão do pai. Ele se dividirá entre a nova profissão de empresário e sua paixão por fotografia. Já seu coração continuará com Kate, que aproveitará bastante a nova vida cheia de luxos e deve continuar trabalhando na carreira da madrinha Sol.

Não há informações se Jenifer herdará alguma parte da empresa, dinheiro ou algumas propriedade após a prisão de Theo, mas como ela também é filha do empresário, deve ficar com algo ou trabalhar ao lado do meio-irmão.

Clara e Helena terão final feliz

Clara e Helena estão separados nesta última semana da novela Vai na Fé, mas para os fãs do casal Clarena, a boa notícia é que as personagens de Regiane Alves e Priscila Sztejnman vão reatar no último capítulo da trama das 7, segundo apurou Bittencourt, do Notícias da TV, no começo de agosto.

Após o término, que foi motivado por uma crise de ciúmes de Clara e comentários desagradáveis da ex de Theo durante um encontro com as amigas da namorada, a dupla se reencontrará no casamento de Ben e Sol. Clara verá Helena acompanhada no casório e pensará que a amada já está com Paula (Juliana França), irmã de Ben que teve um relacionamento com a personagem trainer no passado.

No entanto, ao se aproximar das duas, ela descobrirá que a dupla não está junta e Paula tem namorada. Ao conversar com Helena durante a cerimônia, o casal conseguirá se acertar e voltará a namorar.

Final de Wilma

Wilma (Renata Sorrah) retomará seus dias de glória no final de novela Vai na Fé, segundo Sabrina Castro apurou para sua coluna do Notícias da TV em julho. Após insistir muito para que seu antigo amante Fabio (Zé Carlos Machado) aceitasse trabalhar com ela no remake de Guerra dos Sexos, ela engatará o projeto e fará sucesso. Depois de um encontro marcante que a atriz teve com os autores Walcyr Carrasco, Gloria Pires e João Emanuel Carneiro na reta final da trama, ela terá o gostinho de ser disputada entre grandes autores e deixará o mau tempoo da carreira para trás.

Desfecho de Guiga e Yuri

Guiga e Yuri receberão sua filhinha no último capítulo da novela Vai na Fé, segundo Bittencourt, do Notícias. A menina dará a luz a pequena Dora e o estudante de direito até desmaiará de emoção com a cena, que será toda registrada por Rafa, que estará fotografando o nascimento.

Os dois aparecerão juntos com a bebê no casamento de Ben e Sol no último capítulo da novela, mas não serão um casal novamente. Ainda de acordo com a colunista, eles estarão "juntos, mas separados", pois manterão uma relação sem rótulos.

Bruna e Jairo em Vai na Fé

O final de Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Jairo (Lucas Oradovschi) não é um dos que vazou, mas ao que tudo indica, o casal terá um final feliz. Nas últimas semanas, eles até tiveram um desentendimento, quando a personagem de Carla Cristina estava tendo experiência de mudanças no corpo que poderiam ser da menopausa, mas logo se acertaram. Para selar a felicidade da amiga de Sol de vez, ela também conseguiu realizar um sonho e abriu um restaurante com dona Marlene (Elisa Lucinda), mãe de Sol, que sempre foi sua parceira na preparação das quentinhas que ela e a cantora vendiam na rua.

