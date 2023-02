Por onde anda o elenco de Como Uma Onda hoje, 20 anos depois?

Trama de Walther Negrão entra para o catálogo do Globoplay

Quase vinte anos depois da exibição original de Como Uma Onda (2004), o folhetim escrito por Walther Negrão foi disponibilizado para os assinantes do Globoplay. A trama central gira em torno do triângulo amoroso entre Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa). Veja como eles estão hoje.

Ricardo Pereira, o Daniel de Como Uma Onda

O ator português Ricardo Pereira interpretou o protagonista Daniel em Como Uma Onda, aos 24 anos de idade. Ele namora Almerinda (Joana Solnado), mas precisa enfrentar o pai da moça que não concorda com o relacionamento. Até que um dia, ele se apaixona pela brasileira Nina (Alinne Moraes).

Hoje, aos 43 anos, Ricardo Pereira segue trabalhando como ator no Brasil e em seu país de origem. Ele esteve recentemente em Cara e Coragem (2022), novela das 19h da Globo, interpretando Danilo. No mesmo ano, atuou na novela portuguesa Lua de Mel (2022).

Alinne Moraes, a Nina

Alinne Moraes viveu Nina, moça que se apaixona por Daniel apesar de namorar o vilão JJ (Henri Castelli). É uma jovem romântica e generosa e apresenta-se como madura e convicta de suas opiniões. Na época, a atriz tinha 21 anos de idade.

A global hoje está com 40 anos e segue como um dos maiores nomes da teledramaturgia da Globo. Sua última novela foi em 2021, quando interpretou Bárbara em Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo. Anteriormente, esteve em Espelho da Vida (2018) e na aclamada trama das 18h Além do Tempo (2015).

Mel Lisboa, a Lenita de Como Uma Onda

Mel Lisboa interpretou Lenina, irmã mais velha de Nina e filha preferida de sua mãe. Apesar de namorar com Conrado (Gustavo Haddad), se encanta por Daniel, pretendente de sua irmã, e faz de tudo para conquistá-lo. A atriz tinha 22 anos quando conquistou o papel.

Hoje, a gaúcha tem 41 anos de idade e segue trabalhando como atriz. Ela passou 15 anos longe da Globo antes de retornar à emissora no ano passado para interpretar Regina em Cara e Coragem (2022). Nos últimos anos, ela esteve no filme Elis: Viver é Melhor que Sonhar (2019), como Rita Lee, e no seriado Coisa Mais Linda (2019), da Netflix.

Henri Castelli, o JJ

O ator interpretou o grande vilão de Como Uma Onda, JJ, aos 25 anos de idade. Apesar da sua ambição por poder e dinheiro, sua única fraqueza é o amor que sente por Nina. Por ela, é capaz de tudo.

O galã hoje está com 44 anos de idade e há tempos não aparece nas telinhas. Sua última novela na emissora foi em 2019, quando esteve em Malhação: Toda Forma de Amar. Em 2022, ele inaugurou uma clínica de estética em Campo Grande (MS). O ator também é dono de uma farmácia de manipulação e uma fábrica de cosméticos masculinos.

Denise Del Vecchio, a Marileia de Como Uma Onda

Marileia, interpretada pela atriz Denise Del Vecchio, é a mãe de Lenita (Mel Lisboa), Nina (Alinne Moraes) e Gigi (Guta Gonçalves). Apesar de viver como dondoca, tem um bom coração e muito amor por suas filhas. Na época da novela, a atriz tinha 49 anos.

Aos 63 anos, Del Vecchio segue ativa na profissão de atriz. Ela faz parte do elenco Chuva Negra, série de Rafael Primot para o Canal Brasil. Ela também esteve recentemente no filme da Netflix Depois do Universo (2022).

Joana Solnado, a Almerinda

Almerinda, interpretada pela atriz portuguesa Joana Solnado aos 20 anos, é a namorada de Daniel, mas precisa enfrentar o pai Figueiroa (Antônio Reis) para conseguir namorar o rapaz. Fica com o coração partido quando seu grande amor decide ir para o Brasil.

Hoje, aos 39 anos, ela continua fazendo trabalhos no Brasil e em Portugal. Ela fez uma pequena participação em Travessia (2022) no ano passado como Amália. Em seu país de origem, atuou no telefilme Um Desejo de Natal (2019).

Sheron Menezzes, a Rosário

Sheron Menezzes viveu Rosário em Como Uma Onda, aos 20 anos. Namora com o pescador Floriano (Cauã Reymond) e resiste às tentações para se manter virgem até o casamento. Uma garota simples, ela acredita que ter apenas um barco bastaria para ser feliz e independente ao lado de seu amado.

A atriz hoje tem 39 anos e segue trabalhando na Globo. Ela é a protagonista de Vai na Fé, nova novela das 19h da emissora. Também esteve no seriado Maldivas (2022), da Netflix.

Laura Cardoso, a Dona Francisquinha de Como Uma Onda

Laura Cardoso interpretou Dona Francisquinha aos 76 anos de idade. É uma mulher poderosa, matriarca da aldeia onde vive. É cega, mas consegue enxergar com clareza a alma humana e “farejar” traições.

Muito conhecida por sua carreira na Globo, hoje a atriz está com 95 anos e coleciona mais de 60 novelas no currículo. Sua última aparição nas telinhas foi em 2019, quando fez uma breve participação em A Dona do Pedaço. Em 2017, atuou na novela O Outro Lado do Paraíso (2017).

Débora Duarte, a Alice

A personagem Alice, vivida por Débora Duarte, na época com 54 anos, é casada com o Dr. Prata (Marcos Caruso), mas vive um relacionamento frustrado. É uma mulher culta e elegante, mãe de Conrado (Gustavo Hadadd) e Rafael (Sérgio Marone).

Hoje, a atriz está com 73 anos de idade. Seu último trabalho na Globo foi em 2021, quando fez uma breve participação em Um Lugar ao Sol.

Kadu Moliterno, o Amarante de Como Uma Onda

O ator Kadu Moliterno interpretou Amarante em Como Uma Onda, aos 50 anos. É casado com Lavínia (Maria Fernanda Cândido), por quem é muito apaixonado. Líder da comunidade, tenta impedir que JJ avance sobre as terras dos pescadores e ostreiros.

O paulista hoje tem 70 anos de idade. Sua última novela foi em 2019, quando esteve em Topíssima da Record. Ele é bastante ativo em sua página no Instagram e sempre relembra alguns de seus trabalhos mais importantes.

LEIA TAMBÉM

+ Como está hoje a Darlene de Chocolate com Pimenta, 19 anos depois?

+ Idade e por onde anda o Jacaré do É o Tchan?