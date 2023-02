Quem é o homem que cai do balão em Chocolate com Pimenta?

Quem é o homem que cai do balão em Chocolate com Pimenta?

Interpretado por Caco Ciocler, Miguel é um homem misterioso que aparecerá em Chocolate com Pimenta, em reprise nas tardes da TV Globo. Ele chegará em um balão e revelará que perdeu a memória após sofrer uma queda. Mas afinal, quem é ele? A origem do rapaz vai surpreender Aninha.

Quem é Miguel em Chocolate com Pimenta?

Miguel é o nome do homem que cai de balão. Aninha socorre o homem, que aparece desacordado em um balão colorido. Ela busca Timóteo para ajudá-la a carregar o desconhecido e o leva para a casa de sua família.

O estado de saúde do rapaz preocupa a todos, já que Aninha percebe que ele está ardendo em febre e um médico é chamado. Depois de um tempo descansando na cama de Timotéo, o moço acorda enquanto está sendo cuidado por Ana Francisca.

O homem alega não ter memória e é acolhido pela família da mocinha, ganhando a simpatia da viúva de Ludovico. Após algum tempo vivendo na companhia da personagem de Mariana Ximenes, ele acaba recobrando a memória. Porém, escolhe permanecer quieto sobre sua identidade e objetivos na cidade de Ventura.

No entanto, nenhum segredo fica escondido para sempre e o de Miguel é revelado depois que ele é acusado de roubo por Bernardo (que antes era Bernadete). O personagem de Caco precisa se explicar e então revela que é filho de Ludovico, mas deixa bem claro que não foi até a cidade para colocar as mãos na fortuna do pai.

O rapaz explica que foi para Ventura apenas para conhecer mais sobre suas origens, já que é filho de uma cigana, que nunca teve o filho assumido pelo ricaço.

Quem é a mãe de Bernadete em Chocolate com Pimenta?

Aninha fica com quem na novela?

Após ser cuidado por Ana Francisca, Miguel se torna amigo da mocinha e sentimentos entre eles acabam surgindo. O rapaz se apaixona e mantém esperanças que conseguirá conquistar o coração da protagonista, no entanto, eles não ficam juntos no final de Chocolate com Pimenta.

Os laços entre a dupla se estreitam e o rapaz inclusive ajuda a mocinha a recuperar sua fortuna quando ela recebe um golpe de Jezebel (Elizabeth Savalla), mas eles permanecem no campo da amizade. Aninha perdoa as mentiras de Miguel depois de compreender seu motivo de viajar até Ventura atrás de informações sobre Ludovico e mantém sua consideração por ele.

Porém, a amizade dos dois gera atritos no relacionamento de Aninha e Danilo, que sofrem várias idas e vindas na novela Chocolate com Pimenta. O personagem de Caco Ciocler decide ir embora no final da novela em seu balaão e Abinha pede para partir com ele, já que está brigada com Danilo.

No último capítulo da trama de Walcyr Carrasco, a mocinha chega a subir no balão com o rapaz, no entanto, o personagem de Murilo Benício parte atrás da amada pedindo que ela volte. O filho de Ludovico então vai embora sem a amada.