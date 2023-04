Quem já morreu na novela Amor Perfeito, trama das 6

A novela Amor Perfeito completou 1 mês no ar e várias emoções já marcaram a trama do folhetim das 18h00. Além disso, alguns personagens já se despediram do público e faleceram logo no início da história. Além de quem já morreu em Amor Perfeito, também haverão alguns mistérios nos próximos capítulos e gente correndo perigo.

Pai de Orlando morreu no começo da novela Amor Perfeito

Virgílio Lopes (Christovam Neto) - que trocou seu nome para José Gouveia após sofrer um golpe de Leonel (Paulo Gorgulho) e ficar mal falado na cidade - faleceu no primeiro capítulo da novela Amor Perfeito. Ele estava muito doente e não resistiu.

Antes de falecer, ele contou para o filho Orlando (Diogo Almeida) toda a verdade sobre seu passado. O médico não sabia até então que o pai conhecia Leonel e que sofreu nas mãos do empresário. Muito menos sobre a troca de nomes quando eles precisaram deixar a cidade de São Jacinto.

Bebê de Sônia morreu recém-nascido

Sônia (Bárbara Sut) se envolveu com Ademar (Gustavo Arthidoro), que preferiu ficar com a filha do dono do armazém pela boa condição de vida da moça. Porém, Sônia acabou engravidando. Mesmo assim, ele não quis saber da situação e mandou a jovem se virar. Ela deu a luz sozinha e infelizmente o bebê nasceu morto.

Obrigada a esconder sua gravidez, ela precisou enterrar o bebê recém-nascido. Ela contou com a ajuda de Justino (João Fernandes), que lhe deu para ser enterrado junto a criança a medalhinha de São Jacinto que encontrou e pertencia a Marê.

A situação acaba criando confusão, já que o corpo do bebê é encontrado algum tempo depois e Marê (Camila Queiroz) acredita que se trata de seu filho, por conta da medalha de São Jacinto. Justino insiste que Sônia conte a verdade, mas a moça não quer revelar que engravidou solteira de um homem comprometido, o que deixa Marê em grande angústia.

Leonel morreu de verdade?

Leonel foi alvo de Gilda (Mariana Ximenes) logo no começo da novela e levou dois tiros. Ele foi parar no hospital com o rosto desfigurado e pouco depois foi declarado como morto. O empresário sofreu nas mãos da esposa depois de descobrir que ela tinha um caso com Gaspar (Tiago Lacerda) e ameaçar expô-la.

Porém, há quem acredite que Leonel não morreu na novela Amor Perfeito e voltará para se vingar. A teoria ganhou força por conta do enterro do personagem de Paulo Gorgulho, que foi com o caixão fechado, o que indica que talvez ele esteja vivo.

Marê vai desconfiar de envolvimento de Guida na morte de sua mãe

Maria Eugênia, a mãe de Marê, morreu há vários anos e não chegou a aparecer na novela Amor Perfeito. Leonel se tornou um homem soturno, reservado e impiedoso depois que perdeu a amada, que era seu ponto de equilíbrio e lhe trazia ética e moral. Até agora, não se falava muito nela e seu fim, mas em breve Marê vai desconfiar que talvez Gilda tenha algo a ver com a morte da matriarca.

Os resumos da novela apontam que isso irá acontecer no último capítulo exibido em abril, no dia 29, quando a personagem vivida por Camila Queiroz verá a madrasta usando um colar que pertencia a sua mãe. Ela ficará com a pulga atrás da orelha depois disso.

Marcelino vai morrer na novela Amor Perfeito?

A coluna de Marcia Pereira no Notícias da TV revelou nesta terça-feira (18) que Marcelino correrá risco de vida no futuro da novela Amor Perfeito. O momento ainda não aparece nos resumos oficias da emissora, então deve ocorrer só mais para frente na história do folhetim.

Na ocasião em que o garoto ficará em perigo, ele será picado por um escorpião. O personagem de Levi Asaf será levado às pressas para o hospital e Marê não deixará seu lado durante o momento desesperador. Os padres de São Jacinto vão orar por um milagre e intercederão pelo menino, que sobreviverá. Marcelino receberá a visita de Jesus, que lhe informará que este não será seu momento de partir.

