Quem sabotou o avião do Rei do Gado?

Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) sofre um grave acidente de avião em O Rei do Gado e é dado como morto pelas autoridades. Enquanto o fazendeiro não reaparece, levanta-se a suspeita de que a aeronave tenha sido sabotada por algum inimigo do ricaço.

Enquanto ele segue desaparecido, alguns personagens suspeitam de que não se trata de um acidente, mas sim de uma sabotagem. Suzane (Leila Lopes), uma das amantes de Ralf (Oscar Magrini), logo desconfia de que o pilantra possa estar envolvido no suposto crime.

Em uma conversa com o malandro, Suzane menciona Bruno Mezenga mas é surpreendida com a resposta do amante. "Aquele vai amedrontar mais ninguém. O serviço foi muito bem feito, e nem o corpo dele encontraram", diz Ralf. "Que serviço? Do que é que você tá falando, Ralf? Pelo amor de Deus! Você não teve alguma coisa a ver com aquele acidente, teve?", questiona a mulher, furiosa.

"Eu? Ficou maluca, Suzane? Eu falei o serviço lá de cima. Era o destino dele cair daquele avião, só isso", dirá ele. A mulher insistirá em dizer que o acidente pode ter sido causado por uma sabotagem pensada por Ralf, mas ele continuará negando. Suzane afirma que o pilantra cometeria o ato por vingança, enquanto Leia (Silvia Pfeifer) poderia estar interessada na fortuna do ex-marido.

Apesar da desconfiança, o mistério não será solucionado em O Rei do Gado. Não será explicado ao público se foi de fato um acidente ou se houve sabotagem, deixando a causa da queda do avião sem explicação.

Mais adiante na novela, Ralf será assassinado. Ele cairá em uma armadilha planejada pelo marido de Suzane e ainda será enterrado vivo por Marcos (Fábio Assunção), o que causará a sua morte. O rei do gado assistirá a cena enquanto procura pelo filho, mas só revelará o segredo quando o herdeiro pensar em se entregar para a polícia.

Quando O Rei do Gado aparece?

Na edição original de O Rei do Gado, Bruno Mezenga é resgatado por Marcos, Luana (Patrícia Pillar) e Zé do Araguaia (Stênio Garcia) no capítulo 89. Como a versão exibida no Vale a Pena Ver de Novo sofre cortes, é provável que a cena vá ao ar antes.

Após dias de busca, a polícia encontra apenas os corpos do piloto e do copiloto. Sem sinal de Bruno, as autoridades dão o ricaço como morto e encerram as buscas, mas os familiares do protagonista não desistem de encontrá-lo.

O filho, a namorada e o funcionário de Bruno começam a procurar pelo pai por conta própria. Enquanto isso, o rei do gado sobrevive na floresta comendo larvas, minhocas e lesmas. Até que ele escuta o barulho do barco usado por sua família e caminha até a margem do rio Araguaia.

Sem forças, o rei do gado desmaia sob as águas. É quando Luana avista seu amado deitado e corre para socorrê-lo junto com Marcos. "É um tronco de árvore", retruca Zé. "Não é. É ele, seu Zé. Eu tenho certeza", rebate a loira.

Ao chegarem perto de Bruno, Marcos e Luana se ajoelham ao lado dele, e o rei do gado abre os olhos. "Você está vivo, pai! Eu sabia que você era imortal", grita Marcos. "Eu tô meio morto vivo, mas eu estou aqui", responde o fazendeiro.

Após beijar e abraçar a família, o fazendeiro é levado para casa e o assunto do acidente será encerrado. Até porque, nos capítulos adiantes, Luana revelará para Bruno que está grávida. Os dois finalmente vão se acertar e terão um final feliz juntos.