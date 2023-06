Mais uma eliminação marca o programa de hoje do Domingão: veja quem saiu da Dança dos Famosos 2023 - Foto: Reprodução/Globo

Programa de véspera do dia dos namorados eliminou uma das mulheres do programa.

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no Domingão, 11/06 - SPOILER

A edição de 2023 da Dança dos Famosos está próxima de sua reta final e mais uma eliminação marca a competição do Domingão hoje, 11 de junho. Uma mulher deixou o programa neste domingo e seguem na competição dois homens e três mulheres. Veja quem saiu!

Daiane dos Santos é a eliminada de hoje do Dança dos Famosos

A ex-ginasta Daiane dos Santos deixou o Dança dos Famosos 2023, segundo adiantou com exclusividade a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. O programa foi gravado na sexta-feira, 9 de junho, e vai ao ar neste domingo, véspera do dia dos namorados.

O estilo da semana foi o Foxtrote e a ex-atleta acabou com a pior nota entre os competidores. Além do juri fixo composto pelos especialistas Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, participaram da bancada de jurados desta semana os atores Renato Góes, Thaila Ayala, Rodrigo Simas e Agatha Moreira.

A partida da famosa deve deixar muita gente chateada, já que Daiane dos Santos era uma das favoritas do público nas redes sociais. Performances da gaúcha viralizaram na web, em especial sua apresentação de funk, que foi aclamada entre os jurados técnicos e recebeu até nota 10.

Continuam na disputa por enquanto o ator Bruno Cabrerizo, a atriz Priscila Fantin, o cantor Belo, a influenciadora digital Rafa Kalimann e a atriz Carla Diaz.

Quem já saiu do Dança dos Famosos 2023?

Várias duplas já deixaram a competição, que começou em março e contou com muita disputa até agora.

Guito: o cantor e ator foi eliminado na primeira repescagem do programa, depois que a fase de grupos terminou.

Linn da Quebrada: a atriz e ex-BBB também deixou a competiçãode dança durante a primeira repescagem da Dança dos Famosos 2023.

Bruno Garcia: o ator conseguiu se classificar na fase de grupos, mas caiu na repescagem durante a fase individual da competição e não conseguiu se salvar.

Thiago Oliveira: o jornalista também deixou o programa ao somar uma das notas mais baixos da segunda repescagem da competição, já na fase individual.

Rafael Infante: o humorista também perdeu a disputa quando participou da segunda repescagem da Dança dos Famosos 2023

Gabi Melim: a cantora foi eliminada na fase da repescagem individual ao somar uma das piores notas da semana.

Juliana Alves: a atriz conseguiu passar para a segunda fase da etapa individual, mas acabou entre as piores notas na disputa do último programa de maio e acabou eliminada.

Nattan: após sobreviver a duas repescagens, o cantor Nattan acabou deslizando nas notas da nova fase e deixou a compeitação no mesmo dia da eliminação de Juliana Alves.

Douglas Silva: o ator e ex-BBB 22 acabou eliminado da Dança dos Famosos no primeiro programa do mês de junho. Ele ficou na quarta colocação e apenas os três primeiros passavam de fase.

Heloísa Perissé: a atriz e humorista foi eliminada junto de Douglas Silva. Ela ficou na quinta posição e teve a pior nota da semana.

OPINE - Quem deve ganhar a Dança dos Famosos 2023?

Quando acaba o Dança dos Famosos 2023?

A Dança dos Famosos 2023 vai terminar em julho. O dia exato ainda não foi confirmado pela TV Globo, mas pela quantidade de participantes que ainda resta na competição, é possível apontar que a grande decisão deve ocorrer no dia 2 de julho.

Com a eliminação de Daiane dos Santos neste domingo, restam apenas cinco competidores, Bruno Cabrerizo, Priscila Fantin, Belo, Rafa Kalimann e Carla Diaz. Assim, deve ser eliminado mais um participante no domingo que vem, 18 de junho, e a semi final deve ocorrer no dia 25 de junho.

Se repetir o padrão do ano passado, a final da Dança dos Famosos 2023 deve ser disputada entre três competidores. Em 2022, a briga pelo título foi entre Vitão, Ana Furtado e Vitória Strada, que levou a coroa de campeã para casa.

