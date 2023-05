Resumo de Chocolate com Pimenta: capítulos entre 29 de maio a 2 de junho

O resumo de Chocolate com Pimenta dos capítulos desta semana, de 29 de maio a 2 de junho, está recheado de emoções. O folhetim entrou em reta final e nos próximos dias a reprise irá mostrar mais sobre o aguardado casamento de Aninha e Danilo, que se aproxima. A mocinha vivida por Mariana Ximenes terá também boas notícias sobre seus ovos de páscoa e o sítio da família.

Resumo de Chocolate com Pimenta – Segunda-feira, 29 de maio

No capítulo de segunda-feira, 29 de maio, o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que Graça vai tentar descobrir com Guilherme alguma novidade sobre o processo da Ana Francisca. Vão começar os preparativos para o casamento da Márcia e Timóteo e em seguida, o público irá acompanhar a cerimônia.

Depois de brigarem durante o casamento, Márcia e Timóteo enfim se casam. Bernardo vai pegar o buquê de Márcia na cerimônia. Vivaldo fará cena e Márcia jogará um pudim nele, o que o deixará enfurecido. Pilantra, ele vai ameaçar tomar o sítio da família.

Ainda no capítulo desta segunda, a mãe de Danilo vai falar para ele não se casar com Ana Francisca. Por fim, Miguel vai contar que os clientes cancelaram os pedidos da páscoa. Já a fábrica de chocolates receberá vários pedidos para a data comemorativa.

Capítulo de terça-feira, 30 de maio

No capítulo de terça-feira, o Conde Klaus vai pressionar Graça para que ela descubra onde está Celina. Já Vivaldo vai falar para Danilo que se ele não se casar com Aninha, o sítio não vai correr perigo. Elvira, a mãe de Danilo, dirá para Aninha que ela deve sair da vida dele e que ele está com ela por pena.

Em seguida no resumo de Chocolate com Pimenta, todos que compraram os ovos páscoa da fábrica de chocolate detestam o produto, reclamam e pedem o dinheiro de volta. Para a sorte de Aninha, todos da cidade compram os ovos de chocolate dela. Ana Francisca decide perguntar para Danilo se ele está se casando com ela por dó.

No final do capítulo de terça-feira, Danilo vai falar para Ana Francisca que pagou todos os impostos do sítio e Aninha e sua família conseguirão vender todos os ovos de páscoa. Por fim, Danilo contará para a Carmem que ele quitou todas as dívidas do sítio, que ficará emocionada.

Confira – Mulheres de Areia vai substituir Chocolate com Pimenta

Resumo da novela Chocolate com Pimenta – Quarta-feira, 31 de maio

Na quarta-feira, Darlene vai descobrir que Inácia é sua mãe e em seguida Inácia prometerá que jamais vai abandoná-la. As duas vão se abraçar de forma emocionante. Já Roseli mostrará um carrinho de mão cheio de pedidos de devolução na fábrica. Por isso, Lael garantirá que seus chocolates são ótimos e Jezebel brigará com ele e o demitirá.

Depois, Jezebel precisará fazer as contas da fábrica, mas não encontrará quem a ajude. Enquanto isso, Danilo confessará que se incomoda que Ana Francisca trabalhe ao lado de Miguel e ela deixará claro que eles são apenas amigos e que não deixará de trabalhar, mesmo depois de casar com Danilo.

Sebastian contará para Graça que Celina está no hotel e Margot mandará que Celina se esconda em seu quarto. Ela se recusará a dizer para Klaus onde está sua esposa. Já Terêncio avisará Klaus que não pode invadir o hotel sem uma ordem judicial. Por isso, Klaus mandará Maurício vigiar o hotel.

Guilherme mandará que Celina apareça no casamento de Aninha e Elvira insistirá em fazer uma festa. Miguel então avisa que partirá depois do casamento. Aninha garantirá a todos, já prontos para o casamento, que desta vez ela se casa.

Veja também – Como está hoje a Darlene de Chocolate com Pimenta, 19 anos depois?

Quinta-feira, 1 de junho

No capítulo de quinta-feira do resumo de Chocolate com Pimenta, Danilo vai ter medo de que Aninha diga não novamente no altar, mas Guilherme o tranquilizará. O advogado também pedirá que Margot leve Celina para a igreja, sem que ela seja vista. Elvira e Bárbara brigarão o tempo todo, e Miguel levará Aninha para a igreja. Epaminondas tentará impedir Inácia e Darlene de irem ao casamento.

Vivaldo se sentará entre Bárbara e Yvete, enquanto Olga irá ao casamento acompanhada de Peixoto. Beto brigará com Maurício e o impedirá de levar Celina de volta para casa. Celina e Margot se esconderão na barraca de pureza até o final da cerimônia, e Lili chorará na igreja.

Roseli ajudará Jezebel a fazer as contas da fábrica. Bernardo dará bolinhas de gude para Elias e ficará de mãos dadas com Cássia. Ana Francisca entrará na igreja de braço dado com Margarido e o padre Eurico celebrará o casamento. Palito consolará Miguel, que chorará no final do capítulo de quinta-feira. Margot e Celina correrão para a igreja e finalmente Ana Francisca dirá sim.

Veja também – Após casamento de Aninha e Danilo, casal vai se separar mais 1 vez

Resumo de Chocolate com Pimenta de sexta-feira, 2 de junho

No resumo de Chocolate com Pimenta do último capítulo da semana, Olga desmaiará quando Danilo e Ana Francisca se beijarem no casamento. Carmem, Márcia, Timóteo, Elvira e Leonardo ficarão emocionados na cerimônia. Já Guilherme mandará Graça avisar ao conde que Celina o aguarda na sacristia.

Terêncio ameaçará bater em Bernardo e Celina abraçará Ana Francisca. Klaus chegará com Terêncio na sacristia, mas Guilherme avisará que ele não pode levá-la, porque deu entrada em um processo de anulação do casamento, que jamais foi consumado. Reginaldo garantirá que protegerá a filha até a sentença e Klaus o demitirá.

Margot lhes garantirá hospedagem e comida. Em seguida, Guilherme pedirá desculpas para Margot e a chamará de mãe. Danilo, Bárbara e Elvira implicarão quando Aninha abraçar Miguel. Dália pegará o buquê da noiva na cerimônia e Ana Francisca dará o primeiro pedaço de bolo para Carmem, que se emocionará.

Por fim no resumo de Chocolate com Pimenta, Olga concordará em se casar com Peixoto, desde que ele a ajude a separar Danilo e Ana Francisca. Os noivos vão para a casa nova e se beijarão na noite de núpcias.

*A Globo pode alterar os capítulos da reprise sem aviso prévio

Leia também – Sessão da Tarde da semana: filmes de 29 de maio a 2 de junho