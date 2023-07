Sessão da Tarde da semana: filmes de 10 a 14 de julho de 2023

A Sessão da Tarde da semana de 10 a 14 de julho de 2023 está recheada de conteúdo que vai agradar diferentes públicos e gostos. A programação dos filmes escolhidos tem início com O Diário da Princesa 2, segue com a A Estranha Vida De Timothy Green na terça-feira, além da animação Trolls na quarta e outras novidades que vão ao ar depois de Mulheres de Areia.

De acordo com a grade da TV Globo, todos os filmes desta semana começam a exibição às 15h25. Confira a programação completa!

O Diário Da Princesa 2 - Sessão da Tarde da semana - Segunda-feira, 10 de julho

Nesta segunda-feira, o público da Sessão da Tarde irá acompanhar a comédia romântica O Diário da Princesa 2, estrelado por Anne Hathaway, que ganha nesta produção o ator Chris Pine como par romântico. Dirigido por Garry Marshall, a história do longa se passa cinco anos após os acontecimentos do primeiro filme, em que Mia Thermopolis descobriu que era herdeira do trono de Genóvia.

Nesta continuação que vai passar na Sessão da Tarde da semana, agora Mia mora no palácio real de sua avó e tem muito mais responsabilidades. Ela descobre que em breve deixará de ser princesa e se tornará a nova rainha de Genóvia. O problema é que as leis ultrapassadas do país estabelecem que ela precisa se casar antes de ascender ao cargo e Mia entra em uma missão para encontrar o noivo perfeito.

Título original: Princess Diaries 2: Royal Engagement

Elenco: Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo, John Hys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine, Callum Blue

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

A Estranha Vida De Timothy Green vai passar na terça-feira, 11 de julho

No filme de terça-feira, A Estranha Vida de Timothy Green, o público irá acompanhar um garotinho peculiar e sua empreitada na vida de um casal. Cindy, papel da atriz Jennifer Garner, e Jim, interpretado pelo ator, não podem ter filhos. Mas tudo muda na vida da dupla em uma fatídica noite, quando um menino chamado Timothy aparece na porta deles como mágica.

Assim, Jim e Cindy começam a experimentar o sonho de serem pais. Durante a convivência, eles acabam descobrindo que Timothy é um garoto muito mais especial do que eles poderiam imaginar.

Título original: The Odd Life Of Timothy Green

Elenco: Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams, Dianne Wiest, Rosemarie Dewitt, Odeya Rush

Direção: Peter Hedges

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme que vai passar na sessão da tarde da semana:

Trolls na Sessão da Tarde da semana - Quarta-feira, 12 de julho

Quem gosta de animação vai querer conferir o filme de quarta-feira da sessão da tarde da semana, Trolls. Dos estúdios da DreamWorks Animation, a produção mostra a história do rabugento Tronco, que sai em uma jornada de descobertas e aventuras ao lado de Poppy, a líder dos trolls. A dupla começa a caminhada como inimigos, mas ao longo da convivência descobrem que possuem combinações.

O filme concorreu no Oscar 2017 na categoria de melhor canção original, que levava a voz de Justin Timberlake na faixa"Can't Stop the Feeling", mas perdeu para La La Land, que venceu por City of Stars.

Título original: Trolls

Direção: Mike Mitchell e Walt Dohrn

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme de quarta-feira:

Ramona e Beezus é o filme da quinta-feira, 13 de julho

Na quinta-feira, a TV Globo exibe o filme Ramona e Beezus, estrelado pelas atrizes Selena Gomez e Joey King, que vivem irmãs na trama. Beezus é a mais velha (Gomez), é toda certinha e tenta se enturmar. Já sua irmã mais nova é Ramona (King), que é uma garotinha cheia de imaginação que sempre está envolvida em acidentes e atrapalhadas.

Quando o pai das garotas perde o emprego, Ramona pensa em usar sua criatividade para ajudar a família, o que acaba resultando em situações inusitadas e engraçadas.

Título Original: Ramona And Beezus

Elenco: Bridget Moynahan, Josh Duhamel, Sandra Oh, Selena Gomez, Joey King

Direção: Elizabeth Allen

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Meu Amigo, O Dragão encerra a Sessão da Tarde da semana - Sexta-feira, 14 de julho

O último filme da Sessão da Tarde da semana é Meu Amigo, O Dragão, dirigido por David Lowery. Na sexta-feira, a história do longa que o público irá acompanhar mostrará o pequeno Pete (Oakes Fegley), um menininho que fica órfão após um acidente de carro na floresta. Ele é acolhido por um dragão chamado Elliot, que começa a protegê-lo.

A dupla vive em sintonia durante seis anos. No entanto, certo dia, Pete acaba esbarrando com uma guarda florestal e é seguido por outra humana. O menino é descoberto na floresta, mas sofre um acidente e vai parar no hospital. Elliot fica sem rumo ao perder o amigo e deixa sua casa para conseguir reencontrar Pete.

Título Original: Pete's Dragon

Elenco: Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban

Direção: David Lowery

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Filmes da programação da Globo desta semana

Segunda-feira (10/07)

Tela Quente - 22h25: Cabras da Peste

Quarta-feira (12/07)

Cinema Especial - 21h20: Logan

Sexta - feira (14/07)

Corujão I - 03h00: Ghost - Do Outro Lado Da Vida

Corujão II - 04h35: Querida Mamãe

