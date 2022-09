Sessão da Tarde desta semana: filmes de 19 a 23 de setembro

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana de 19 a 23 de setembro estão com tudo e tem programação para todos os gostos. A animação O Bicho Vai Pegar 4 vai abrir a semana e nos próximos dias o público também vai poder assistir As Mil Palavras, o longa-metragem brasileiro com Gloria Pires Linda De Morrer e muitos outros. A exibição dos filmes começa às 15h30, depois de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 19 de setembro – O Bicho Vai Pegar 4 na Sessão da Tarde desta semana

A animação O Bicho Vai Pegar 4 vai abrir a lista de filmes da Sessão da Tarde desta semana. Lançado em 2015, o longa tem duração total original de 1 hora e 24 minutos e faz parte de uma bem sucedida franquia lançada pela Columbia Pictures e a Sony Pictures Animation que teve início lá em 2006.

Na história do filme desta segunda-feira da Sessão da Tarde, o veado Elliot ouve uma história sobre um lobisomem que vive na floresta nacional de Timberline e compartilha a descoberta com seu amigo, o urso pardo Boog. O urso fica receoso com a história e resolve que não quer ir na viagem de acampamento que fazem anualmente até descobrir se a lenda do lobisomem é verdadeira ou não. Elliot, Boog e os amigos então se empenham em uma aventura para desvendar o mistério.

Título Original: Open Season: Scared Silly

Direção: David Feiss

Elenco de dubladores: Paulo Vignolo como Elliot, Marcio Dondi como Boog, Luiz Carlos Persy como Shaw, Iara Riça como Giselle, Júlio Chaves como Sr. Salsicha, Luciana D’aulizio como Edna, Marcos Castro como Ed e Guilherme Briggs como Ian

Nacionalidade: Americana

+ Tela Quente às 23h05: nesta segunda-feira, a Globo vai exibir O Protetor 2 na Tela Quente. O filme é estrelado por Denzel Washington, Melissa Leo, Pedro Pascal e Bill Pullman. O longa segue a trama de Robert McCall, um agente aposentado da CIA que age como vigilante. Quando sua melhor amiga Susan Plummer é morta, ele volta à ativa para resolver o assunto.

Terça-feira, 20 de setembro – As Mil Palavras

O segundo filme da Sessão da Tarde desta semana é As Mil Palavras, com o ator e comediante Eddie Murphy. A trama já foi exibida outras vezes na TV Globo e mostra a jornada de Jack McCall, um homem que trabalha em uma agência literária, é muito bom de lábia e tenta convencer um famoso guru espiritual a fechar contrato com sua empresa.

Certo dia, uma misteriosa árvore aparece no jardim da casa de Jack e ele descobre que está ligado a ela. A árvore tem mil folhas, o que significa que Jack tem mil palavras. Quando a última folha atingir o chão, Jack morrerá. Por isso, ele deve escolher muito bem suas últimas palavras.

Título Original: A Thousand Words

Elenco: Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke, Cliff Curtis, Emanuel Ragsdale, Lou Saliba, John Gatins

Direção: Brian Robbins

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer de As Mil Palavras, um dos filmes da Sessão da Tarde desta semana:

A Thousand Words Official Trailer #1 – Eddie Murphy Movie (2012) HD A Thousand Words Official Trailer #1 – Eddie Murphy Movie (2012) HD Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Eddie Murphy is Jack McCall, a fast-talking literary agent, who can close any deal, any time, any way. He has set his sights on New Age guru Dr. Sinja (Cliff Curtis) for his own selfish purposes.

Quarta-feira, 21 de setembro, tem O Falcão Manteiga De Amendoim

Na quarta-feira, a Sessão da tarde desta semana vai exibir o filme O Falcão Manteiga De Amendoim, uma aventura cômica que tem os atores Dakota Johnson, Shia LaBeouf e Zack Gottsagen no elenco. Com duração total original de 1 hora e 37 minutos, o longa segue a vida do jovem Zak.

Zak é um rapaz com síndrome de down. Certo dia, ele decide fugir da instituição em que mora para se aventurar mundo afora e se inscrever em uma escola de luta livre. Ele então conhece Tyler, um homem não muito correto, mas que tem bom coração e decide ajudá-lo.

Título Original: Peanut Butter Falcon

Elenco: Bruce Dern, Dakota Johnson, John Hawkes, Shia Labeouf, Thomas Haden Church, Zack Gottsagen

Direção: Tyler Nilson e Michael Schwartz

Nacionalidade: Americana

+Cinema Especial às 23h05: além da sessão da tarde desta semana, a quarta-feira também vai exibir o filme Do Jeito Que Elas Querem. Na trama, quatro amigas com mais de 60 anos começam a ler o best-seller erótico Cinquenta Tons de Cinza, o que muda suas vidas.

Assista ao trailer:

O FALCÃO MANTEIGA DE AMENDOIM (The Peanut Butter Falcon) | Trailer PT Realização: Tyler Nilson, Michael Schwartz (Aventura / E.U.A. / 2019 / 93 minutos) Estreia em Portugal a 29 de Agosto de 2019 DOS PRODUTORES DE “UMA FAMÍLIA À BEIRA DE UM ATAQUE DE NERVOS” O Falcão Manteiga de Amendoim conta a história de Zak, um jovem com com Síndrome de Down, que foge da sua casa de acolhimento para seguir o seu sonho de integrar a escola profissional de wrestling do seu ídolo.

Quinta-feira, tem Linda De Morrer na Sessão da Tarde desta semana

Na quinta-feira da lista de filmes da Sessão da Tarde desta semana tem o longa-metragem Linda de Morrer. A atração brasileira é estrelada por Gloria Pires e também conta com Antonia Morais, filha da atriz, no elenco.

Na história do filme, a cirurgiã plástica Paula decide aplicar nela mesma uma fórmula ainda experimental para eliminar celulites e por isso acaba morrendo. Com ajuda de um médium, ela retorna para a Terra e tenta evitar que sua sócia gananciosa coloque o produto no mercado.

Elenco: Emilio Dantas, Angelo Paes Leme, Antonia Morais, Gloria Pires

Direção: Cris D`Amato

Nacionalidade: Brasileira

Assista o trailer do filme da quinta-feira da Sessão da Tarde desta semana:

Linda de Morrer | Trailer Oficial HD No Description

Sexta-feira, 16 de setembro, não terá Sessão da Tarde

Na sexta-feira, a Sessão da Tarde não será exibida, de acordo com a programação oficial da emissora. O motivo é uma partida de futebol que ocupará a faixa de horário. O jogo também afetará outras atrações do cronograma e fará algumas novelas do canal começarem mais tarde neste dia.

A partida transmitida será um amistoso da seleção masculina entre Brasil e Gana. O jogo começará às 15h20 e tem previsão de ficar no ar ao longo de 2 horas e 10 minutos, segundo a programação do canal.

Neste dia, A Favorita irá começar mais tarde no Vale a Pena Ver de Novo, às 17h30. Depois, vem Mar do Sertão às 18h30. Cara e Coragem e Pantanal não terão alterações de horário.

