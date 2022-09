Quem foi a filha de Juma na primeira versão de Pantanal?

Quem acompanha o remake da novela Pantanal sabe que Juma está grávida há vários capítulos. Porém, a personagem de Alanis Guillen ainda não tem exibido um barrigão. Para quem é ansioso, a boa notícia é que logo o folhetim entrará em reta final e a menina que a jovem espera virá ao mundo. Leandra Leal interpretou a filha de Juma na primeira versão de Pantanal e estreou nas telinhas com a obra da Manchete. Em 2022, o papel também será de uma estreante.

Leandra Leal foi a filha de Juma na primeira versão de Pantanal

Ela ainda não havia atuado em nenhuma novela, filme ou série, mas já conhecia o mundo da atuação por causa da mãe, a atriz Ângela Leal. Ângela atuava em Pantanal como Maria Bruaca e não chegou a contracenar com a filha, que apareceu apenas no último capítulo e contou com uma cena breve.

Na época em que viveu a filha de Juma na primeira versão de Pantanal – que ganhou o nome de Maria Marruá Leôncio em homenagem a avó – Leandra Leal tinha 8 anos de idade. Na cena em que estreou nas telinhas, ela aparece depois de uma passagem no tempo que acontece no desfecho da novela. Até então, o público só havia visto a filha de Juma e Jove como um bebê.

Neste capítulo, a menina conta com a ajuda de Filó para subir em um cavalo e em seguida parte para um passeio ao lado do primo, Anterinho – filho de Irma e Trindade. Durante a cavalgada, as crianças encontram o Velho do Rio e começam a conversar com a entidade.

Neste ponto da história, o Velho do Rio não é mais Joventino. Isso ocorre porque no último capítulo da versão da Manchete -antes da passagem de tempo – Zé Leôncio morre e depois de se encontrar pela primeira vez com o Velho do Rio, assume seu lugar.

Durante o papo com o Velho, as crianças falam sobre suas vidas para o guardião. Anterinho conta que o padrasto, Zé Lucas, não para mais em casa desde que se tornou vereador, e Maria comenta que quer ouvir uma história sobre a mulher que vira onça. “Como você?”, questiona a entidade. “Só viro onça quanto tô com raiva”, afirma a menina. Em seguida, Filó avista os netos, mas não enxerga Zé e então a novela é encerrada.

Carreira

Depois de interpretar filha de Juma na primeira versão de Pantanal, Leandra Leal engatou mais um trabalho na emissora, A História de Ana Raio e Zé Trovão. A produção foi sucessora da obra de Benedito Ruy Barbosa na Manchete e contou com vários atores de Pantanal no elenco, como a própria mãe da atriz.

Alguns anos mais tarde, ela apareceu em Confissões de Adolescente (1994 – 1995) e depois em Explode Coração 1995 – 1996). A carreira da atriz continuou e ela também atuou em A indomada (1997), A Ostra e o Vento (1997), Você Decide (1996 – 1998), Mulher (1998), Pecado Capital (1998), O Viajante (1998), Brava Gente (2000) e A Muralha (2000).

De 2000 a 2001, ela interpretou um de seus papéis mais famosos, a personagem Bianca da novela O Cravo e a Rosa. Depois, a atriz apareceu em Pastores da Noite (2002), Sítio do Picapau-Amerelo (2003) e nos filmes Homem Que Copiava (2003) e Cazuza: O Tempo Não Para (2004).

Nesta mesma época, ela também somou o sucesso Senhora do Destino no currículo. Na obra de Aguinaldo Silva, ela interpretou a personagem Cláudia. Depois, ela esteve na novela Páginas da Vida (2006 – 2007) e também na segunda versão de Ciranda de Pedra (2008).

Em seguida, Leandra atuou nas novelas Passione (2010 – 20111), Insensato Coração (2011) e no sucesso Cheias de Charme (2012), obra que trazia as famosas “empreguetes“. A última novela da atriz que viveu a filha de Juma na primeira versão de Pantanal foi Império, de 2015. Nos últimos anos, ela também apareceu no filme Alemão 2 (2022), as séries Aruanas (2019 – 2021) e Justiça (2016) e nos filmes O Bingo: O rei das manhãs (2017) e O Rastro (2017).

Quem vai ser a filha de Juma em Pantanal de 2022?

Na segunda versão da novela Pantanal, o papel que foi de Leandra Leal será de Lia Luperi. A menina ainda não apareceu nas telinhas e é filha de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa e autor responsável pelo texto do remake da TV Globo.

A participação especial da garota no último capítulo da trama está confirmado, mas ainda não se sabe se suas cenas já estão gravadas. No primeiro semestre de 2022, a menina visitou o estado de Mato Grosso do Sul ao lado do pai, de acordo com fotos do autor no Instagram. Lia ainda não tem perfis nas redes sociais.

O irmão mais velho de Lia, Theo Luperi, também fará participação especial na novela. O menino vai interpretar Anterinho.

