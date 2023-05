Feliz Dia das Mães: 100 legendas e frases repletas de carinho

Cobri-la com amor é tão fácil quanto escrever sinceras frases de Dia das Mães em um cartão de felicitações ou como parte de sua legenda do Instagram. Para garantir uma homenagem emocionante. reunimos uma variedade de mensagens e legendas que transmitirão o que está em seu coração. Encontre uma mistura de citações curtas do Dia das Mães que abordam as alegrias (e sacrifícios) da maternidade, frases engraçadas que exploram seu senso de humor e mensagens cheias de gratidão que vão longe.

Frases de Feliz Dia das Mães para todas as mães

– Para a mulher que sempre colocou a família em primeiro lugar, feliz Dia das Mães!

– Mãe, ninguémm te ama como eu. Para sempre!

– Mãe (substantivo): a pessoa mais amada do mundo.

– Tenho certeza de que nem sempre foi fácil ser minha mãe, mas você nunca deixou transparecer por um minuto.

– O amor de mãe está sempre presente, quer você mereça ou não.

– De todos os presentes que já recebi, seu amor é o que mais prezo.

– Obrigado pelas canções de ninar, abraços e curativos. Você é a melhor, mãe.

– Posso não me lembrar de tudo o que você fez por mim ao longo dos anos, mas seu amor e apoio são coisas que nunca esquecerei.

– Às vezes, é preciso se tornar mãe para perceber o que realmente significa ser mãe. Agora que sou pai, quero que você saiba o quanto sou grato.

– Mesmo que eu nem sempre seja bom em ligar ou visitar, isso não significa que eu não ame e sinta sua falta. Porque eu amo e sinto sua falta. Hoje e todos os dias.

– Você significa tudo pra mim, mãe. Feliz dia!

– Feliz Dia das Mães para a pessoa que me ensinou a dizer “por favor” e “obrigado”. Por sua causa, aprendi a ser humilde e grato.

– Deixe hoje ser um lembrete de quão especial você é e quanta alegria você traz para todos em sua vida.

– Por todas as vezes que não expressei o quanto agradeço tudo que você fez por mim; Eu quero te agradecer agora do fundo do meu coração. Feliz Dia das Mães, mãe.

– Lembro de você falando que um dia eu te agradeceria e você tinha razão. Obrigado por tudo.

– Mãe, obrigada por estar sempre comigo, mesmo nas horas que eu não sabia que você estava aqui.

– O Dia das Mães é o momento perfeito para que você saiba o quanto eu amo e aprecio tudo o que você traz para minha vida.

– Eu sou quem eu sou hoje por causa de você. Te amo.

– Pode parecer que muito do que você faz passa despercebido. Mas quero que saiba o quanto aprecio todas as coisas que você faz, grandes e pequenas. O tempo todo. Obrigado.

– Obrigado por cuidar tão bem de mim. Você é meu grande amor, mãe.

– Ser mãe requer uma fonte de paciência e vontade de colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas. Obrigado por ambos.

– Agora que sou mãe, entendo por que você nunca conseguia dormir até que eu estivesse em casa sã e salva. Obrigado por sempre esperar por mim.

– Obrigado por sempre me encorajar a ser eu mesmo e acreditar que eu poderia fazer qualquer coisa.

– Soprando bolhas no quintal, cantando músicas no carro, lendo livros antes de dormir e panquecas no domingo de manhã. Por essas memórias e muito mais, obrigado.

– Graças a você e seu apoio amoroso, nunca desisti de um desafio ou enfrentei um obstáculo grande demais para superar.

– Sei que a aceitação nem sempre é fácil, mas você esteve ao meu lado, sem julgamento, a cada passo do caminho e sou grato.

– Por todas as vezes que me perdi, obrigado por me ajudar a encontrar o caminho de volta.

– Mãe, desejo as melhores coisas do mundo para você. Hoje e sempre.

– É uma alegria ver a pessoa linda que você se tornou e a mãe maravilhosa que você é.

– Ser sua mãe tem sido uma das maiores alegrias da minha vida e é isso que mais celebro hoje.

– Eu vi você crescer de uma garotinha gentil e feliz para uma mãe carinhosa e amorosa e eu não poderia estar mais orgulhoso.

– Sabendo o tipo de pessoa que você já é, mal posso esperar para ver a mãe que você será.

– A jornada está apenas começando. Aproveite cada momento ao longo do caminho. Parabéns e feliz dia das mães!

– A maternidade cai bem em você. Mal posso esperar para ver você (e seu filho) crescer!

– Não importa onde eu vá neste mundo, o lar sempre será onde você está.

– A distância que nos separam não são tão importantes quanto o amor que compartilhamos.

– Mesmo que eu deseje que possamos passar este dia especial juntos, quero que você saiba que não importa o quão distantes estejamos, estou apenas a uma ligação de distância.

– Os km entre nós nunca vão mudar as memórias que fizemos e a proximidade que compartilhamos.

– Podemos estar em lugares diferentes neste Dia das Mães, mas você está sempre perto do meu coração.

– Eu gostaria que estivéssemos juntos hoje para poder dizer pessoalmente que acho você a pessoa mais amável e gentil que já conheci e tenho muita sorte de você ser minha mãe.

– É difícil estarmos separados neste Dia das Mães, mas sei que chegará um momento em que poderemos passar o dia juntos.

– Saiba que você está sempre em meu coração.

– Nesta ocasião especial do Dia das Mães, quero expressar minha sincera gratidão a você, mamãe. Obrigado por ser minha rocha, meu apoio e meu amigo.

– Mãe, você é minha maior inspiração e meu exemplo. Espero ser tão amoroso, gentil e atencioso quanto você. Feliz Dia das Mães!

– Desejamos a você um feliz dia das mães cheio de amor, risos e felicidade. Você é a melhor mãe do mundo, e eu tenho muita sorte de ter você na minha vida.

– Mãe, você é a personificação do amor incondicional. Obrigado por tudo que você faz pela nossa família. Feliz Dia das Mães!

– Que este Dia das Mães seja tão lindo e incrível quanto você, mamãe. Obrigado por ser a âncora de nossa família e por sempre nos banhar com seu amor.

Frases curtas para o Dia das Mães

– É simples: você é a cola que mantém nossa família unida.

– Para você? Todo dia é Dia das Mães.

– Às vezes, Deus envia anjos. Quando ele não pode, ele nos dá mães.

– Te amo, mãezinha. Daqui até a lua.

– Meus filhos dizem que sou uma boa mãe. Digo a eles que aprendi tudo com você.

– De um milhão de mães, você é a melhor.

– Tudo o que sou é porque você me amou.

– Lar é onde sua mãe está.

– Mãe, você é meu maior tesouro. Agora e sempre.

– Para te encontrar, preciso apenas olhar em meu coração.

– As melhores coisas da vida não são coisas. Elas são mães.

– O verdadeiro presente neste Dia das Mães é você ser minha mãe.

– Se o amor de uma mãe é medido em estrelas, então você é o universo.

– Hoje desejo que você se sinta amado, apoiado e valorizado, porque é exatamente assim que você me faz sentir todos os dias.

– As mães são jardineiras pacientes que plantam as sementes do amor em seus filhos e depois as observam florescer.

– Há tantas memórias que guardo perto do meu coração e quase todas elas incluem você.

– Eu amo e valorizo ​​você não apenas hoje, mas todos e cada um dos outros 364 dias do ano.

– Espero que este Dia das Mães seja tão especial e maravilhoso quanto você.

– De todas as mães do mundo, eu peguei você. Eu não poderia estar mais grato.

– Você pode não saber, mas torna a vida de todos ao seu redor melhor apenas por ser você.

– Você é a letra da minha música e a música em minha alma.

– Mães e amigos nem sempre são a mesma coisa. Estou tão feliz que, no nosso caso, eles estão.

– Eu gostaria que o Dia das Mães fosse todo dia porque é assim que você merece ser comemorado.

– Enquanto eu viver, nada vai cheirar tão bem quanto a sua comida.

– Eu gostaria que todos tivessem a mesma sorte que eu em ter você como mãe.

– Eu sou a melhor versão de mim por causa de você.

– Nosso relacionamento está longe de ser tradicional, mas eu não gostaria que fosse de outra forma. Você significa o mundo para mim.

Desejos de Dia das Mães para sua sogra e esposa

Que sorte eu tenho de conhecer e amar a senhora? Muita sorte, de fato. Ter você como sogra é como ser abençoado com duas mães e eu não poderia estar mais agradecido. Você sempre me fez sentir como se fosse um dos seus, então obrigado por me dar um novo lugar para pertencer. Você se tornou uma segunda mãe para mim. Obrigado por me amar como seu. Seu filho/filha é a prova da mãe incrível que você é. Estou admirado com você hoje e todos os dias. Obrigado por ser a melhor mãe para nossos filhos. Ser pai não é fácil, então sou grato por ter você ao meu lado durante tudo isso. O que faríamos sem você? Sério, eu me faço essa pergunta todos os dias. Desejos do dia das mães para sua avó As avós são mães que fazem todas as coisas divertidas e depois as mandam para casa. Quão sortudo você é? Muito do que amo na minha mãe vem de você. Estou muito grato por ter vocês dois. Você me mostrou como é o amor incondicional. Obrigado do fundo do meu coração. Desejos do Dia das Mães para seus amigos e outros membros da família Para minha irmã no Dia das Mães - vivemos uma vida inteira de memórias juntas e estou ansiosa pelas que ainda estão por vir. Feliz Dia das Mães para uma amiga que nunca deixa de me surpreender com sua consideração e generosidade. Sou grato por você e tudo o que você traz para minha vida todos os dias. Para minha tia favorita no Dia das Mães - obrigado por toda a diversão que tivemos e pelos pedaços de bolo que você me deu quando ninguém estava olhando. Amigos vêm e vão ao longo de nossas vidas, mas alguns estão presentes a cada passo da jornada. Eu não estaria aqui se não fosse por você.

Legendas para o Dia das Mães

– 'Feliz Dia das Mães' legendas

– Felicidades para a minha senhora favorita.

– Eu sou quem eu sou por causa de você.

– Feliz Dia das Mães para uma das minhas mães favoritas.

– Você é simplesmente o melhor.

– Tudo o que sempre espero ser, aprendi com você.

– A infância é curta. Mães são para sempre.

– Esteja perto ou longe, o amor de mãe está sempre em seu coração.

– No jardim do amor, você encontrará mães crescendo.

– Bondade, amor e força. Minha mãe.

– Outra pessoa lavou a louça e depois guardou a roupa. E ela viveu feliz para sempre.

– Feliz Dia das Mães para a original louca dos gatos.

– As mães conhecem você por dentro e por fora. E ainda te amo de qualquer maneira.

– Feliz Dia das Mães para minha mamãe favorita do pijama.

– Você colore meu mundo com amor. Obrigado, mãe.

– Abaixo de cada criança de pé, está uma mãe segurando-a.

– Você é meu raio de sol

– Se você quiser ver o que é o amor, basta olhar através dos olhos de uma mãe.

– As mães seguram sua mão por pouco tempo, mas ficam em seu coração para sempre.

– As mães são o presente que nunca para de dar.

– Se pudesse escolher, ainda escolheria você para ser minha mãe.

– Obrigado por me manter com os pés no chão enquanto me encoraja a voar.

– Legendas curtas para o Dia das Mães

– Senhoras e senhores, ela.

– Ganhei da minha mãe!

– Meu primeiro amigo, meu melhor amigo.

– Minha rainha.

– O que quer que eu tenha feito para merecer você, deve ter sido bom.

– Melhor mãe. Melhor pessoa. O melhor de todos. O fim.

– Esposa. Mãe. Amigo. Perfeito.

– Só entre nós? Você é meu favorito.

– Você não é uma mãe normal. Graças a Deus.

– Mãe, você é o sol que brilha no meu céu.

– Minhas melhores qualidades são as que herdei de minha mãe.

– Não se preocupe em procurar a mãe perfeita. Ela já foi tomada.

– Onde há amor, você encontrará uma mãe.

– Meu lugar favorito é onde quer que minha mãe esteja.

– Crianças perfeitas. Tudo em um dia de trabalho.

– Tantas memórias feitas. Tantos mais para ir. Obrigado, mãe.

– Depois do sorvete, você é o meu favorito.

– Minha mãe é a mais doce.

– Lugar de mãe é no coração.

