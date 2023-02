Qual escola de samba do Rio subiu para o grupo especial 2024

Veja qual escola de samba subiu e quem caiu do grupo especial do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram/@gresuportodapedra

O carnaval 2023 contou com 12 escolas no grupo especial do Rio de Janeiro. Após a apuração dos votos desta quarta-feira (22), foi determinado quem permanece no grupo, quem caiu para a Série Ouro e qual escola de samba subiu da divisão de acesso.

Quem subiu para o grupo especial do carnaval 2024 do RJ?

A escola de samba Porto da Pedra venceu a Série Ouro e por isso fará parte do grupo especial no carnaval de 2024 do Rio de Janeiro. O Tigre de São Gonçalo já estava na divisão de acesso há mais de uma década.

Em 2023, a escola de samba se apresentou no dia 18 de fevereiro (sábado) e trouxe sob o comando do carnavalesco Mauro Quintaes um enredo inspirado no livro "A Jangada: 800 léguas pelo Amazonas", exaltando a Amazônia. No final da apuração dos jurados, a escola de samba recebeu 269,7 e ficou em primeiro lugar na classificação da Série Ouro.

A Porto da Pedra foi rebaixada em 2012 e desde então tentava retornar ao grupo especial do Rio de Janeiro. Em 2022, a agremiação quase colocou a mão no título e ficou em segundo lugar, perdendo para a Império Serrano, que subiu de categoria. Em 2023, o aguardado título então veio.

Classificação da Série Ouro em 2023

1º lugar - Unidos do Porto da Pedra: 269,7

2º lugar - Unidos de Padre Miguel: 269,5

3º lugar - Inocentes de Belford Roxo: 269,4

4º lugar - Império da Tijuca: 269,3

5º lugar - Acadêmicos de Niterói: 269,2

6º lugar - União da Ilha do Governador: 269,2

7º lugar - São Clemente: 269,1

8º lugar - Estácio de Sá: 268,9

9º lugar - Unidos de Bangu: 268,8

10º lugar - Acadêmicos de Vigário Geral: 268,7

11º lugar - Unidos da Ponte: 268,6

12º lugar - Arranco do Engenho de Dentro: 268,3

13º lugar - Em Cima da Hora: 268,2

14º lugar - Lins Imperial: 267,6

15º lugar - União de Jacarepaguá: 266,9

Confira como foi a apresentação completa da Porto da Pedra:

Qual é a melhor escola de samba do RJ

Qual escola de samba foi rebaixada?

A Império Serrano foi rebaixada e estará no grupo de acesso no carnaval 2024. A escola de samba acabou de chegar ao grupo especial e já se despedirá da divisão.

Em 2022, eles vencerem a Série Ouro ao contar a história do capoeirista Besouro Mangangá sob o comando do carnavalesco Leandro Vieira. Em 2023, a escola trouxe o samba-enredo "Lugares de Arlindo" com o carvanalesco Alex de Souza, que homenageou o artista Arlindo Cruz.

A escola de samba ficou responsável pela abertura dos desfiles do grupo deste ano. No entanto, na apuração eles não obtiveram as notas necessárias para se manter no grupo especial. A agremiação recebeu 265,6 e assumiu o décimo segundo lugar na classificação geral.

Após o resultado, a escola de samba escreveu no Instagram: "esmorecer? Jamais! Daremos a volta por cima mais uma vez! Nenhum resultado apaga o que fizemos, família imperiana! Avante"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Império Serrano (@imperioserrano)

Quem venceu o carnaval 2023 no Rio de Janeiro?

A Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do carnaval 2023 no grupo especial. A escola de samba levou a melhor ao trazer o samba-enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", que esmiuçou a história de Lampião.

A competição de 2023 tirou a agremiação de um jejum de mais de 20 anos. Esta é a nona vitória da escola de samba, que já foi coroada em 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

A vice-campeã do grupo especial foi a Unidos do Viradouro, que apresentou o enredo "Rosa Maria Egípcia", sobre a primeira mulher negra a escrever um livro no país.

Classificação do Grupo Especial de 2023

1º lugar - Imperatriz Leopoldinense: 269,8

2º lugar - Unidos do Viradouro: 269,7

3º lugar - Unidos de Vila Isabel: 269,3

4º lugar - Beija-Flor de Nilópolis: 269,2

5º lugar - Mangueira: 269,1

6º lugar - Acadêmicos do Grande Rio: 268,6

7º lugar - Acadêmicos do Salgueiro: 268,5

8º lugar - Paraíso do Tuiuti: 268,3

9º lugar - Unidos da Tijuca: 268,2

10º lugar - Portela: 267,7

11º lugar - Mocidade Indep. de Padre Miguel: 266,6

12º lugar - Império Serrano: 265,6