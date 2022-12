Enquete A Fazenda 2022: André deve sair na penúltima roça?

André Marinho é mais um peão que está na 13ª roça do reality show. O cantor encara o julgamento do público na enquete A Fazenda 2022, e se receber votos suficientes do público, pode avançar em direção ao prêmio de R$1,5 milhão. Ele merece essa chance? Vote!

André está na 13ª roça de A Fazenda 2022

André está na 13ª roça de A Fazenda 2022. O cantor caiu na berlinda pois perdeu a Prova Especial realizada neste domingo, 11. Pelé Milflows foi o vencedor, mandando os outros colegas direto para a votação popular.

Marinho ganhou destaque no jogo nas últimas semanas. No início da competição, ele estava dividido entre os grupos, mas acabou se tornando aliado do grupo A, até então liderado por Deolane Bezerra. O cantor se manteve jogando junto com as meninas, mas rompeu com as aliadas após a formação da 9ª roça.

Isso porque Moranguinho afirmou que o cantor preferia proteger Iran Malfitano, do grupo B, ao invés das aliadas, e optou por não salvá-lo no Resta Um, colocando o amigo na roça. Os dois tiveram uma discussão acalorada durante a formação da berlinda, o que resultou no fim da aliança.

Desde então, André disse estar jogando sozinho, mas se tornou mais próximo dos integrantes do grupo B - inclusive, ele foi escolhido por Babi para visitá-la enquanto ela estava no rancho secreto.

André Marinho já um veterano dos realities shows da Record. O famoso, de 44 anos, participou em 2019 da quarta temporada do Power Couple Brasil, ao lado da esposa. Sua carreira começou em 2003, quando foi um dos vencedores do extinto show de talentos Popstar e se tornou um membro do Br'oz.

Ele também é jurado do quadro Canta Comigo e Canta Comigo Teen, apresentado como parte do programa Hora do Faro.

Assista ao momento em que André caiu na enquete A Fazenda 2022 da 13ª roça:

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

O prêmio de A Fazenda 2022 segue em R$1,5 milhão para o primeiro lugar. Ainda não se sabe se o segundo colocado também será premiado, como no ano passado quando Bil Araújo levou um carro 0km. O terceiro lugar fica apenas com os prêmios conquistados ao longo do programa.

O vencedor será escolhido através de uma votação no R7, como de costume. A apresentadora Adriane Galisteu irá anunciar quando a enquete A Fazenda 2022 estiver aberta.

No ano passado, que levou o valor milionário para casa foi Rico Melquíades, que derrotou Bil na final. Em 2020, o prêmio ficou com a cantora Jojo Toddynho, que superou seu adversário Biel.

Cronograma da final de A Fazenda 2022

Está chegando a hora de conhecer o vencedor de A Fazenda 2022. Na próxima quinta-feira, 15, acontece a final do reality show.

Neste ano, serão apenas três peões que vão ter a chance de disputar o prêmio de R$1,5 milhão. A temporada atual foi bastante atípica, causando desfalque no elenco: dois jogadores, Shayan Haghbin e Tiago Ramos, foram expulsos na quinta semana após uma troca de agressões, e também houve duas desistências, de Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, na reta final do jogo.

O ritmo especial de A Fazenda 2022 começa neste domingo, 11. O eliminado da roça surpresa formada hoje será anunciado na segunda-feira, 12. Logo após o anúncio, os quatro peões vão participar de uma prova para definir quem fica com a primeira vaga na final e quem enfrentará a última berlinda do programa.

Na terça, 13, todos os participantes voltam para uma lavação de roupa suja, que promete o último "fogo no feno" da temporada. No mesmo dia, haverá a última eliminação.

O programa termina com uma festa para o top 3 na quarta-feira, 14, e a grande final na quinta. A decisão será transmitida ao vivo.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Restam cinco peões na disputa por R$1,5 milhão. São eles:

André Marinho (cantor);

Bárbara Borges (atriz);

Bia Miranda (modelo);

Iran Malfitano (ator);

Pelé Milflows (rapper);