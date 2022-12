Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano deve sair na 13ª roça?

Iran Malfitano disputa a preferência do público em mais uma enquete A Fazenda 2022. O ator caiu na 13ª roça e para avançar rumo ao prêmio milionário, que será entregue na próxima quinta-feira (15/12), precisa vencer mais essa berlinda. Ele deve ficar ou sair do jogo?

Enquete A Fazenda 2022: Iran merece sair do reality show?

Iran Malfitano está na 13ª roça

O peão Iran Malfitano está mais uma vez na roça de A Fazenda 2022. O ator caiu na berlinda após perder a Prova Especial realizada neste domingo, 11, que teve Pelé Milflows como vencedor.

Nas outras vezes que o ator esteve um roça, conseguiu porcentagens expressivas para continuar na competição. O ex-global faz parte do grupo B e apesar de falas polêmicas ao longo de sua participação no programa, conseguiu se manter no jogo.

Ao longo de sua trajetória no programa, se aliou a Bárbara Borges e foi escolhido por ela para visitá-la durante sua passagem pelo rancho secreto. Também ficou próximo de André Marinho, apesar do ator ter feito parte do grupo A - esse, inclusive, foi o motivo pelo qual o cantor rompeu com suas aliadas.

Iran também se destacou nas provas e venceu três vezes a Prova de Fogo, se tornando dono dos poderes do lampião em três roças.

Esse é o primeiro reality show do ator de 41 anos. Iran ficou conhecido na década de 2000, quando interpretou Gui em Malhação. Ele também fez outros papéis na Globo, como o Orlandinho de A Favorita (2008), mas deixou a emissora no mesmo ano. Desde então, atua em novelas da Record.

Veja o momento em que Iran Malfitano cai na roça:

Como votar no R7?

Os fãs de Iran Malfitano que desejam ver o ator ir mais longe na reta final do programa precisam votar na enquete A Fazenda 2022. A votação já está aberta no R7. Veja como é fácil participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que permaneça no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Quem já saiu de A Fazenda 2022?

Ao longo de A Fazenda 2022, foram 12 eliminações, duas expulsões e duas desistências, consolidando uma temporada bastante atípica do programa.

1ª semana: Bruno Tálamo deixou a competição com apenas 15,69% dos votos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª semana: Rosiane Pinheiro saiu da disputa na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª semana: Tati Zaqui foi quem saiu da Fazenda com apenas 27,70% dos votos.

5ª semana: Thomaz Costa foi eliminado do programa com 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel saiu ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos deixou o confinamento com 15,39% dos votos do público.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

10ª semana: Kerline saiu de A Fazenda 2022 com 23,18% dos votos.

11ª semana: roça falsa vencida por Bárbara Borges.

12ª semana: Moranguinho deixou o programa com 13,04% dos votos.

Expulsões: Shayan Haghbin e Tiago Ramos.

Desistência: Pétala Barreiros e Deolane Bezerra.

Quando termina A Fazenda 2022?

A edição de A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. Neste ano, serão apenas três peões que vão participar da final.

O público vai conhecer os finalistas na noite de terça-feira, 13, quando haverá a última eliminação da temporada. Na quarta-feira, acontece mais uma festa e na quinta, o campeão será coroado durante o programa ao vivo.