Enquete A Fazenda 2022 + votação R7: Bia deve sair na 13ª roça?

Falta pouco para Bia Miranda chegar até a final do reality show, mas ela precisa que seus fãs votem na enquete A Fazenda 2022 para seguir no jogo. A peoa caiu na 13ª roça do programa, que vai definir o top 4 da temporada. A neta de Gretchen merece seguir na competição? Vote!

Bia Miranda está na 13ª roça de A Fazenda 2022

Bia Miranda está na roça mais uma vez! A modelo não conseguiu vencer a Prova Especial, vencida por Pelé Milflows, e foi direto para a berlinda.

A peoa é a única integrante do grupo A que segue na competição. Bia foi a última a entrar na casa no início do jogo - ela venceu a votação do paiol e conquistou uma vaga em busca do prêmio de R$1,5 milhão. Desde então, a modelo mostrou a que veio e foi um dos destaques da temporada.

Bia logo se aliou ao grupo então apelidado de "Deolândia", comandado pela advogada. Entre suas principais aliadas, além da doutora, estavam Pétala Barreiros, que desistiu do programa no início da semana, e Moranguinho, eliminada na 12ª roça.

Ao longo da temporada, a modelo teve alguns embates com seus rivais, os integrantes do grupo B, principalmente com Shayan Haghbin e Bárbara Borges. Ela também se destacou nas provas: Bia venceu a Prova do Fazendeiro três vezes e escapou da roça, se tornando a peoa que ficou mais tempo com o chapéu nesta edição.

Esse é o primeiro reality show de Bia Miranda. A jovem é filha de Jenny Miranda, que foi adotada informalmente por Gretchen há alguns anos. No entanto, a adoção não foi oficializada.

Assista ao momento em que Bia cai na roça:

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira, quando será anunciado o vencedor do prêmio de R$1,5 milhão.

Nesta última semana, o programa acelera o ritmo para eliminar mais dois peões até a final. Ao invés de um top 4, como nos últimos anos, apenas três peões vão chegar até o último episódio.

No domingo, 11, uma roça surpresa será formada. O anúncio do eliminado já será feito na segunda-feira, 12, com mais uma formação de berlinda em seguida.

Terça-feira, 13, é dia de lavação de roupa suja. Todos os ex-participantes retornam para um programa especial, no qual discutem entre si tudo o que aconteceu durante a temporada - esse é um momento que costuma render muito 'fogo no feno' entre os jogadores e os ex-peões. No mesmo dia, haverá a última eliminação da temporada e formação do top 3.

A última festa de A Fazenda 2022 acontece na quarta-feira, 14. Enquanto isso, o público poderá votar em quem deve ser o vencedor do prêmio de R$1,5 milhão.

Domingo (11): prova com os ex-participante + formação de roça surpresa;

Segunda-feira (12): eliminação da 13ª roça + formação da última berlinda;

Terça-feira (13): lavação de roupa suja com todos os participantes + última eliminação;

Quarta-feira (14): última festa da temporada;

Quinta-feira (15): final de A Fazenda 2022.

Como votar na 13ª roça de A Fazenda 2022 no R7?

A votação da 13ª roça de A Fazenda 2022 já está aberta. Para participar, é necessário acessar o portal do R7, único site que contabiliza os votos de fato para a eliminação. Siga os passos:

Passo 1: localize a enquete A Fazenda 2022 na página do reality show no R7, logo no início da tela; (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que fique no jogo e avance para a última semana;

Passo 3: o sistema pede uma validação de segurança. Clique em "sou humano";

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

O resultado da 13ª roça de A Fazenda 2022 será anunciado na segunda-feira, 12, por Adriane Galisteu ao longo do programa ao vivo na Record.