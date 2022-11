Enquete A Fazenda 2022: após a saída de Lucas, quem deve vencer?

Após a sétima eliminação no reality show da Recod, que tirou Lucas Santos do jogo, restam doze peões na competição pelo prêmio milionário. Apenas um deles levará o título de campeão e o valor de R$1,5 milhão para casa. Quem merece vencer? Vota enquete A Fazenda 2022.

Votação A Fazenda 2022

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Já foram sete peões eliminados de A Fazenda 2022 e dois expulsos. Apesar da baixa no elenco, a Record optou por não substituir os jogadores que deixaram a competição após trocarem agressões. Continuam no programa:

Grupo A: André Marinho, cantor

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Grupo B: Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Alex Gallete, ex-A Casa

Deborah Albuquerque, ex-Power Couple

Ruivinha de Marte, influenciadora digital

Kerline Cardoso, ex-BBB

Bárbara Borges, atriz

Os peões estão divididos em dois grupos rivais desde o começo do programa, quando Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque se envolveram em uma grande treta e se tornaram inimigas declaradas. Desde então, alguns participantes ficaram do lado da doutora, enquanto outros deram razão para a ex-Power Couple.

No entanto, a rivalidade entre os dois grupos causou um clima bastante pesado na casa, criticado pelo público. Tamanha tensão resultou em uma agressão entre Tiago Ramos e Shayan Haghbin, que foram expulsos.

Quem vai ganhar A Fazenda 2022?

Na enquete A Fazenda 2022 do DCI realizada após a eliminação de Vini Buttel, quem aparece como favorita para vencer o programa é Deborah Albuquerque. A ruiva lidera a votação, consultada na tarde desta sexta às 18h, com 45,1% dos votos, com folga na liderança.

O segundo lugar fica com Ruivinha de Marte, que soma 20,2%. A influenciadora digital também faz parte do grupo B, assim como a ex-Power Couple.

Nas últimas roças, é possível notar a preferência do público pelo grupo B. Bárbara Borges e Iran Malfitano, por exemplo, receberem percentuais expressivos de votações na sexta e sétima berlinda, que eliminaram dois membros do grupo A.

A única integrante do time A que aparece no top 3 favoritos é Deolane Bezerra, que soma 16% da preferência do público. Apesar de ter desagradado grande parte do público na web, a doutora ainda é a mais popular quando se trata de seguidores, somando mais de 15 milhões de pessoas que a acompanham.

Quem já foi eliminado de A Fazenda?

Bruno Tálamo: eliminado na primeira roça do programa com 15,69% dos votos em uma disputa contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Ingrid Ohara: deixou o programa na segunda roça com 29,01% dos votos em uma disputa contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

Rosiane Pinheiro: a dançarina foi eliminada com 21,28% contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

Tati Zaqui: a funkeira perdeu a disputa contra Vini Buttel e Bárbara Borges, sendo eliminada com 27,70% dos votos.

Thomaz Costa: depois de pedir tantas vezes para sair do programa, recebeu apenas 17,31% dos votos contra Shayan Haghbin e Deolane Bezerra e foi eliminado.

Vini Buttel: o ex-De Férias do Ex levou a pior contra Bárbara Borges e Pétala Barreiros e deixou o programa com 21,14% dos votos.

Lucas Santos: o ator perdeu a disputa contra Deolane Bezerra e Iran Malfitano e foi eliminado com 15,39%.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos: expulsos.

Cronograma A Fazenda 2022

Segunda-feira: prova de fogo e definição da baia (dinâmica gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: flash ao vivo da festa (ao vivo)

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa (gravado)

Domingo: melhores momentos da convivência dos peões (gravado)

A Fazenda 2022 vai ao ar diariamente, às 22h30, horário de Brasília, na Record. O horário pode variar aos finais de semana.