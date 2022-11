Enquete A Fazenda 2022: Deolane Bezerra deve sair na 7ª roça?

Deolane Bezerra enfrenta mais uma vez o julgamento do público. A advogada foi a mais votada pelos peões, com sete menções, e agora precisa do engajamento de sua torcida na enquete A Fazenda 2022 para seguir no jogo. A doutora merece seguir na competição? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Deolane deve ser eliminada?

Deolane Bezerra enfrenta sua segunda roça em A Fazenda

A advogada Deolane Bezerra mais uma vez foi alvo do grupo rival e levou sete votos, contabilizando o voto duplo de Bárbara Borges, e ocupou o segundo banquinho da roça.

Essa é a segunda berlinda da advogada, que vem causando no reality show. Apesar do "cancelamento" sofrido nas redes sociais, a loira conseguiu expressivos 45,97% dos votos para ficar e seguiu na competição. A famosa é a líder do grupo A, que também é composto por Pétala Barreiros, Moranguinho, Lucas Santos e André Marinho.

Desde que seu nome foi anunciado como uma das participantes do reality show, os internautas criaram muitas expectativas em cima da doutora, que é o nome mais conhecido e popular entre o elenco deste ano. Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, a advogada já entrou na casa com um verdadeiro império nas redes sociais.

Apesar da popularidade, Deolane não vem agradando todos os seus fãs. Muitos internautas se queixam da advogada se achar "a dona da fazenda" e que tudo gira ao redor dela. De fato, ela age como uma líder - e seus aliados acabam sendo chamados de "baba ovo".

Ao longo de sua trajetória, ela teve uma grande briga com Deborah Albuquerque logo nos primeiros dias que dividiu o elenco no grupo A e grupo B. As duas são rivais até agora e não perdem a oportunidade alfinetar uma a outra, quase que diariamente.

A segunda roça de Deolane será mais uma vez um termômetro de popularidade para a doutora, que até então estava "estourada", como ela mesma costuma dizer.

Veja como foi a votação que colocou Deolane na roça:

Quando é a eliminação e como votar?

A sétima eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 3 a partir das 22h30, horário de Brasília. Após o fim do horário eleitoral, o reality show começa mais cedo.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial fica aberta desde o fim do programa de quarta, após a Prova do Fazendeiro, até a noite da eliminação. A contagem dos votos é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu.

