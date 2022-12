Enquete A Fazenda 2022 atualizada agora da última roça | Tempo Real

Saiba como está a enquete A Fazenda 2022 atualizada agora com uma linha do tempo da votação - Foto: Reprodução/Record

Agora não tem como correr da votação popular, os quatros participantes que restaram na competição, Babi, Bia, Iran e Pelé estão na última roça da temporada e brigam para permanecer no jogo. Alguém irá deixar o confinamento nesta noite de terça-feira (13) e assim os finalistas estarão definidos. Mas quem? A enquete A Fazenda 2022 atualizada agora busca responder essa dúvida!

Enquete A Fazenda 2022

Como está a enquete A Fazenda 2022 atualizada agora?

Consultamos as enquetes do DCI e UOL durante alguns períodos desta terça-feira (13) para criar uma linha do tempo de como está o andamento das parciais. A eliminação da última roça será ainda hoje e após a definição dos finalistas, uma nova votação será aberta, desta vez para definir quem leva o prêmio milionário para casa.

08h30

Até o momento, Iran Malfitano é quem tem se dado mal na enquete do UOL. O peão está na lanterna e com uma porcentagem bem baixa, apenas 4,54% dos mais de 2800 votos somados até então. Ele está distante dos adversários de berlinda e com dificuldade de se recuperar.

Pelé Milflows está na terceira posição, mas também não está muito confortável. O rapper tem apenas 9,71% dos votos e está com números menores do que no começo da manhã.

Barbara Borges e Bia Miranda respiram com mais facilidade. A atriz tem 41,29% na segunda posição, enquanto a neta de Gretchen lidera com 44,46% do favoritismo da enquete A Fazenda 2022 atualizada agora.

Bia: 44,46%

Babi: 41,29%

Pelé: 9,71%

Iran: 4,54%



Já no DCI, o cenário é um pouco diferente, pois Pelé Milflows é apontado como o provável eliminado. O rapper tem apenas 2% dos mais de 5 mil votos somados até agora. Em terceiro está Iran, com 26,6% da preferência. Já Bia aparece tranquila na segunda posição com 33,7% e Babi assume o primeiro lugar com 37,6% dos votos.

Barbara conseguiu se recuperar, pois no começo da manhã aparecia na segunda posição. Nas últimas horas ela melhorou seu percentual e passou Bia Miranda.

Babi: 37,6%

Bia: 33,7%

Iran: 26,6%

Pelé: 2%



07h00

Nesta faixa de horário, Iran já era apontado no UOL como o peão menos votado. Ele tinha apenas 4,34% dos votos e assumia a lanterna. Já Pelé tinha um percentual um pouco maior do que o de agora, 11,91%.

Babi estava na segunda posição e com uma diferença maior entre sua porcentagem e a de Bia do que atualmente, ela tinha 35,78% enquanto a jovem de 18 anos somava 47,97% do favoritismo.

Bia: 47,97%

Babi: 35,78%

Pelé: 11,91%

Iran: 4,34%

Na enquete do DCI, o cenário era diferente de agora. No começo desta manhã, Bia liderava a votação com 38,5% dos votos e Babi vinha atrás com 34,4%. Depois das 08h00 as peoas acabaram invertendo posições.

Já Iran e Pelé continuam praticamente iguais. O ator estava na terceira posição com 24,9% e o rapper ocupava o último lugar com 2% da preferência.

Bia: 38,5%

Babi: 34,4%

Iran: 24,9%

Pelé: 2%

01h00

Logo no começo da madrugada desta terça-feira, Iran já era apontado como o eliminado desta semana pela parcial do UOL. O ator aparecia com apenas 6,60% e ficava na lanterna.

Pelé estava na terceira posição com 12,10% dos votos. Neste período, Babi estava em segundo com 35,60% dos votos e Bia assumia a liderança com 45,70% dos votos do público.

Bia: 45,70%

Babi: 35,60%

Pelé: 12,10%

Iran: 6,60%

Como votar no R7.com

Para conseguir ajudar um dos peões a se torna finalista, é necessário votar no site oficial da emissora. Mas não é necessário se preocupar por causa disso, pois o processo é fácil, rápido, gratuito e pode ser repetido diversas vezes. A única regra é que é necessário estar em território nacional para ter seu voto validado.

1 - O primeiro passo é acessar o site no endereço https://www.r7.com/ e clicar na aba de A Fazenda 14. Se quiser encurtar o caminho é só acessar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 que você será levado direto para a página do reality show;

2 - Depois, é só clicar na imagem de um dos participantes na enquete A Fazenda 2022 atualizada agora que estará disponível logo no começo desta página;

3 - Passe pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano". Pode ser que o site te peça para selecionar algumas imagens para a comprovação de sua identidade;

4 - Aperte o botão "votar" para finalizar o processo e pronto! Aguarde pela mensagem que informa que o seu voto foi computado e clique em "votar novamente" se quiser repetir o processo.

