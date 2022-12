Enquete A Fazenda 2022 atualizada agora: quem vence entre Babi, Bia e Iran?

Está chegando a hora de conhecer o próximo vencedor do reality rural da Record. O peão mais votado pelo público levará o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira, 15. Enquanto o dia da final não chega, vote na enquete A Fazenda 2022 e de sua opinião sobre quem deve levar o prêmio.

Enquete A Fazenda 2022: quem merece vencer o programa?

Que horas é a final da Fazenda 2022 hoje

Votação A Fazenda 2022: quem fica em 2º lugar?

R7 votação da Fazenda 2022

Bárbara Borges é a favorita ao prêmio

O resultado parcial da enquete A Fazenda 2022 aponta o favoritismo de Bárbara Borges. Em consulta realizada às 19h desta quarta-feira, 14, na pesquisa do DCI, a atriz se mantém a liderança e pode levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão ao somar 51,2% dos votos.

Bia Miranda vem logo atrás e deve ficar com o carro 0km, prêmio do segundo lugar. A neta de Gretchen tem 45,1% da preferência do público e não deve sair de mãos vazias.

Já Iran Malfitano não tem chances de vencer o programa. O ator tem apenas 3% dos votos e está bem atrás das adversárias.

O resultado se mantém o mesmo no UOL. Babi segue na liderança, com 65,75% e se isola cada vez mais no primeiro lugar.

Bia se consolida na segunda posição, somando 29,87%, enquanto Iran deve ficar com a terceira colocação, com apenas 4,38% da preferência da audiência.

Quando é a final de A Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 15 de dezembro, a partir das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor sem Igual.

Neste ano, apenas três peões participam da grande final do reality show. A última eliminação aconteceu na terça-feira, 13, com Pelé Milflows deixando a competição após passar todo o programa invicto sem ir para nenhuma roça. Ao final do programa, Babi, Iran e Bia comemoraram a classificação.

O último programa da temporada é reservado para relembrar a trajetória dos três finalistas desde o começo do programa. Os ex-participantes também costumam retornar para participar da celebração.

O mais votado pelo público leva para casa o prêmio milionário de R$1,5 milhão. O segundo lugar fica com um carro 0km, conforme anunciado por Adriane Galisteu.

Como votar na final de A Fazenda 2022 no R7?

A votação da enquete A Fazenda 2022 já está aberta no R7 e segue até a noite de quinta, quando a contagem de votos será encerrada ao vivo pelo apresentadora Adriane Galisteu. Participar é bastante simples:

Passo 1: localize a enquete A Fazenda 2022 na página do reality show no R7, logo no início da tela; (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que fique no jogo e avance para a última semana;

Passo 3: o sistema pede uma validação de segurança. Clique em "sou humano";

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Quem foi o último eliminado de A Fazenda 2022?

Pelé Milflows foi o último peão a deixar o programa. O rapper foi o menos votado entre o top 4 ao receber apenas 5,88% dos votos do público. Nessa última berlinda, apenas a porcentagem do eliminado foi mostrada para a audiência.

O rapper conseguiu escapar da roça durante toda a temporada. Nas duas vezes na qual ele foi indicado, o artista venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou do julgamento do público. No entanto, todos os peões tiveram que enfrentar a última berlinda do programa.

No começo da semana, André Marinho deixou a competição em outra roça especial. O programa realizou apenas duas berlindas extras, já que o elenco ficou desfalcado com as desistências de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros na penúltima semana.