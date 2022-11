Enquete A Fazenda 2022 atualizada + quem é o mais odiado?

A 14ª temporada de A Fazenda está na reta final e apenas um dos peões vai levar para casa o prêmio de R$1,5 milhão. Se alguns deles são queridos pelo público, outros estão sendo bastante criticados na web por comportamentos. Quem é o mais odiado? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: quem é o mais odiado do reality show?

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam nove peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Os jogadores ainda estão divididos entre grupos A e B. No entanto, na última formação de roça, o cantor André Marinho rompeu com as meninas do time A após não ser salvo por Moranguinho no resta um. Ele foi para a berlinda, mas conseguiu escapar.

Após a saída de Ruivinha de Marte na 9ª roça do reality show, ambos os grupos estão com quatro membros. André Marinho segue jogando sozinho.

Ainda estão em A Fazenda 2022 do grupo A:

Deolane Bezerra (advogada)

Pétala Barreiros (influenciadora digital)

Moranguinho (dançarina)

Bia Miranda (neta da Gretchen)

Grupo B:

Pelé Milflows (rapper)

Iran Malfitano (ator)

Bárbara Borges (atriz)

Kerline Cardoso (ex-BBB)

Sem grupo:

André Marinho (cantor)

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. O vencedor será escolhido através de votação popular no R7 dois dias antes da data da final.

O grande campeão do reality show leva o prêmio de R$1,5 milhão. No ano passado, o segundo colocado ficou com um carro 0km, mas não se sabe se a premiação continua a mesma neste ano. Já o terceiro e quarto lugar levam apenas os prêmios conquistados ao longo do reality show.

Na final do programa, todos os participantes da atual temporada voltam para o encerramento. Eles também gravam um episódio extra, para "lavar a roupa suja" no final da competição.

O ritmo nas últimas semanas costuma ser acelerado. O programa organiza mais roças por semana para eliminar os peões mais rápido, já que apenas quatro deles chegam até a final.

A final de A Fazenda 2022 é transmitida ao vivo sob o comando de Adriane Galisteu. O anúncio do 4º e do 3º lugar é feito ao longo do programa, enquanto o nome do vencedor só é revelado no final. Enquanto isso, o público poderá escolher quem deve ser o vencedor através da votação no R7.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

1ª semana: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality show. O jornalista recebeu apenas 15,69% dos votos em uma disputa contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, mas levou a pior.

3ª semana: Rosiane foi eliminada na terceira roça com 21,28% dos votos na enquete A Fazenda 2022 em uma roça contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

4ª semana: Tati Zaqui saiu de A Fazenda 2022 apenas 27,70% dos votos. Ela disputou a permanência com Vini Buttel e Bárbara Borges permaneceram no jogo.

5ª semana: Thomaz Costa saiu da Fazenda contra Shayan Haghbin e Deolane Bezerra com apenas 17,31% dos votos na enquete A Fazenda 2022.

6ª semana: Vini Buttel não agradou o público. O ex-de Férias com o Ex foi eliminado por Bárbara Borges e Pétala Barreiros com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos também não conseguiu se manter no jogo. Ele foi eliminado em uma disputa contra Deolane Bezerra e Iran Malfitano, com 15,39%.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa contra André Marinho e Bia Miranda, com 24,58% dos votos.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos: ambos foram expulsos de A Fazenda 2022 após uma discussão que terminou em agressão.