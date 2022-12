Enquete A Fazenda 2022: entre Bia e Morango quem sai na 12ª roça?

Bia Miranda e Moranguinho estão na 12ª roça da temporada, a última nos padrões tradicionais do programa antes da reta final de A Fazenda 2022. Bia já está confirmada na berlinda, pois foi vetada da prova do fazendeiro, já Moranguinho ainda tem chance de escapar enquete A Fazenda 2022 oficial do reality. Aliadas do grupo A, que agora está em minoria, qual delas deve sair? Vote na enquete do Jornal DCI para opinar!

Moranguinho ou Bia - Formação da 12ª roça

Bia Miranda foi a primeira a sentar no banquinho de roceiro na formação de roça de terça-feira (6). A jovem foi a indicação de Pelé Milflows, que é o atual fazendeiro. Os dois já trocam farpas faz tempo no confinamento, então não foi uma surpresa. Além disso, com a desistência de Deolane e Pétala, só restavam duas opções do grupo adversário, Bia e Moranguinho.

Depois, a casa votou. Como apenas os participantes da sede podem ser votados, haviam três opções: Iran, André e Babi. O cantor foi o mais indicado entre os colegas e foi parar no banquinho de segundo roceiro. Em seguida, não houve puxada da baia. Nesta semana, a chama amarela definiu o Resta Um.

Iran Malfitano, que estava com a chama, pôde iniciar a dinâmica e se salvou. Ele salvou Babi e assim restou Moranguinho, que se tornou a terceira roceiro. A chama vermelha do último lampião do poder da edição, que estava com André, definiu o quarto roceiro. O músico colocou Babi no banquinho.

Por fim, Babi teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro desta quarta-feira (7). Ela escolheu tirar Bia Miranda da jogada e justificou que a jovem já ganhou três disputas pelo chapéu. Por isso, Bia foi direto para a berlinda. Já Moranguinho, André e Babi vão disputar pelo cargo mais alto do confinamento e alguém escapará. Quem deve sair? Vote na enquete A Fazenda 2022!

Veja como foi:

Quem resta no jogo

Babi (na 12ª roça) - Grupo B

Iran Malfitano - Grupo B

Pelé Milflows - Grupo B

André Marinho (na 12ª roça) - Era do grupo A e migrou para o B

Bia Miranda (na 12ª roça) - Grupo A

Moranguinho (na 12ª roça) - Grupo A

Quando será a eliminação?

A eliminação de alguém desta 12ª roça será na quinta-feira, dia 8 de dezembro. A enquete A Fazenda 2022 oficial do programa será liberada após a prova do fazendeiro e a votação no R7.com encerrará apenas no programa ao vivo de amanhã.

Depois que um dos peões forem eliminados, o programa começará um cronograma agitado e terá mais duas roças. No domingo (11), uma prova especial vai definir quem entre o Top 5 da edição vai para roça. Na segunda (12), mais uma eliminação e também formação de roça surpresa.

Na terça (13), será realizada a última eliminada da temporada e os três finalistas serão definidos. A grande final será no dia 15 de dezembro, quinta-feira.

Cronograma da reta final

Quarta-feira, 7 de dezembro: prova do fazendeiro com Moranguinho, Babi e André

Quinta-feira, 8 dezembro: eliminação da 12ª roça

Domingo, 11 de dezembro: prova com todos os participantes valendo prêmios + definição da roça especial do Top 5

Segunda-feira, 12 de dezembro: eliminação da roça especial + formação de roça surpresa

Terça-feira, 13 de dezembro: eliminação da roça surpresa + lavação de roupa suja com todo o elenco

Quarta-feira, 14 de dezembro: última festa com todos os participantes

Quinta-feira, 15 de dezembro: final de A Fazenda 2022

