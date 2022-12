Enquete A Fazenda 2022: Moranguinho deve sair na 12ª roça?

Moranguinho está mais uma vez na roça! A dançarina foi parar na berlinda através do poder amarelo e ocupou o terceiro banco da berlinda. Para continuar na disputa por R$1,5 milhão, ela precisa dos votos de seus fãs na enquete A Fazenda 2022. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 8.

Moranguinho está na 12ª roça de A Fazenda 2022

Moranguinho vai enfrentar o julgamento do público mais uma vez nesta semana. A dançarina ficou com a terceira vaga na roça através do poder da chama amarela, que estava com Iran Malfitano. Ele iniciou o resta um salvando Babi, deixando a peoa do grupo A por último.

A esposa de Naldo já esteve na roça outras vezes, mas conseguiu escapar. Ellen faz parte do grupo A, antes liderado por Deolane Bezerra. Após a saída da advogada e de Pétala Barreiros, que também era sua aliada, a dançarina cogitou desistir do programa, junto com Bia Miranda, mas voltou atrás.

A desistência de parte do grupo A mexe não só com os peões dentro do confinamento, como em seus familiares aqui fora. Foi o caso de Naldo, marido de Morango, que afirmou aos internautas que não vai "resgatar" a esposa de dentro do programa.

"É um jogo. No mínimo, espírito esportivo tem que ter. Saber ganhar e saber perder. Chega de mau-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mau-caratismo, de falta de posicionamento correto de uma família. Vou largar o laço aqui", começou. "Respondendo a todo mundo que está aí: não vou tirar Ellen da casa. Ela é adulta, sabe muito bem as responsabilidades que tem". Os comentários do cantor, no entanto, repercutiram de forma negativa na web.

Assista ao momento que Moranguinho cai na roça:

Quando será a eliminação?

A 12ª eliminação acontece na quinta-feira, 8, a partir das 22h10, horário de Brasília. A partir desta semana, o programa vai mudar o cronograma para conseguir eliminar mais dos peões a tempo da grande final, que acontece em 15 de dezembro.

Com a saída inesperada de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, o cronograma precisou ser alterado, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7.

A eliminação ocorrerá normalmente na quinta-feira, 8. No domingo, os peões vão se reunir para formar a 13ª roça, de surpresa, sendo que um deles será eliminado na segunda-feira, 9.

A formação da última roça do programa também acontece na segunda. Será realizada a última prova da temporada e quem vencer garante uma vaga na final. Os outros três enfrentam a última votação e um deles será eliminado.

Na terça-feira, haverá o episódio especial da "lavação de roupa suja", com todos os participantes deste temporada. Na quarta, 14, acontece a última festa e na quinta é a grande final.

Quinta-feira, 8 de dezembro: 12ª eliminação

Domingo, 11 de dezembro: formação de roça surpresa

Segunda-feira, 12 de dezembro: eliminação, prova e formação da última roça

Terça-feira, 13 de dezembro: eliminação, formação do top 3 e "lavação de roupa suja"

Quarta-feira, 14 de dezembro: última festa;

Quinta-feira, 15 de dezembro: final.

Como votar na 12ª roça de A Fazenda 2022?

A votação da 12ª roça já está aberta. É possível votar até a noite de quinta-feira, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem de votos durante o programa ao vivo. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14). O portal do programa é o único que contabiliza os votos para a roça;

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que permaneça no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.