Enquete A Fazenda 2022: André deve sair na 12ª roça?

André Marinho enfrenta sua segunda roça no programa e precisa do engajamento de sua torcida na enquete A Fazenda 2022 para seguir no jogo. O cantor foi o mais votado durante a formação da berlinda na última terça, 6, e ocupou o segundo banquinho. Ele merece continuar na disputa? Vote!

André está na 12ª roça de A Fazenda 2022

O peão André Marinho não conseguiu escapar da roça desta vez e vai enfrentar o julgamento do público. O cantor recebeu quatro votos de Iran Malfitano, Bárbara Borges, Moranguinho e Bia Miranda e ocupou o segundo banquinho de berlinda.

Durante quase todo o jogo, André fez parte do grupo A, até então comandado por Deolane Bezerra. No entanto, há três semanas, o famoso rompeu com as aliadas após Moranguinho optar por não salvá-lo durante a dinâmica do resta um. A dançarina justificou sua escolha dizendo que Marinho preferia proteger Iran Malfitano, que está no grupo rival ao delas, do que jogar do lado do time A.

O cantor foi para a roça naquela semana, mas foi salvo pelo público. Desde então, ele deixou o grupo A e disse estar jogando sozinho, mas acabou se aliando ao grupo B.

Nesta roça, os integrantes não tinham muita opção de voto, já que Bia Miranda havia sido indicada pelo fazendeiro. O elenco também ficou desfalcado após a desistência de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros.

Assista à votação que levou André Marinho para a 12ª roça da temporada:

Como votar na roça de A Fazenda 2022?

A votação da roça já está aberta! Os fãs que quiserem ver André Marinho avançar no jogo precisam participar da enquete A Fazenda 2022 e votar para que o cantor siga na competição. Veja como votar:

Passo 1: localize a enquete A Fazenda 2022 na página do reality show no R7, único site onde os votos são contabilizados de fato (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que fique no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em "sou humano";

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Sobraram apenas seis peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Nesta semana, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros desistiram do programa, causando um desfalque no elenco. A advogada saiu do jogo após suas irmãs organizarem um protesto na porta do reality show, alegando que a mãe da peoa estava internada e ela não havia sido avisada.

Já sobre Pétala Barreiros, a produção do programa não explicou o motivo da desistência. Em seus stories, Yanka Bareiros, irmã da peoa, esclareceu a situação: "É com muita felicidade que tô postando, a Pétala saiu da fazenda. Não estou acreditando, só quando ela chegar em casa. A gente entrou com uma liminar e deu certo, ela já saiu".

Sendo assim, ainda estão no jogo:

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Bárbara Borges, atriz

André Marinho, cantor

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Ao longo da temporada, dez peões foram eliminados, dois foram expulsos e duas desistiram.

1ª roça: Bruno Tálamo foi eliminado na primeira semana com 15,69%.

2ª roça: Ingrid Ohara saiu com apenas 29,01%;

3ª roça: Rosiane Pinheiro foi eliminada com 21,28% dos votos;

4ª roça: Tati Zaqui deixou o programa ao receber 27,70%;

5ª roça: Thomaz Costa foi eliminado com apenas 17,31%;

6ª roça: Vini Buttel deixou o programa com 21,14%;

7ª roça: Lucas Santos foi eliminado com 15,39% dos votos;

8ª roça: semana de eliminação dupla. Deborah Albuquerque deixou o programa com 23,19%, enquanto Alex Gallete recebeu 11% dos votos;

9ª roça: Ruivinha de Marte deixou o programa com 24,58% do votos;

10ª roça: Kerline Cardoso foi eliminada com 23,18% dos votos na enquete A Fazenda 2022.

11ª roça: berlinda falsa foi vencida por Bárbara Borges.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos.

Desistências: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros.