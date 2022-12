Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve sair na 12ª roça?

Bia Miranda é mais uma peoa que está na roça desta semana. A neta de Gretchen não conseguiu escapar da berlinda desta vez e precisará dos votos do público na enquete A Fazenda 2022 para continuar na competição. Ela merece chegar até o final do programa? Vote!

Bia Miranda está na 12ª roça de A Fazenda

Dessa vez, Bia Miranda não conseguiu escapar da roça! A neta de Gretchen, que já foi fazendeira três vezes ao longo do programa e se livrou da berlinda em três semanas, agora vai enfrentar o julgamento do público.

A influenciadora foi indicada por Pelé Milflows para a berlinda. Ao dizer sua justificativa, o rapper afirmou que selecionou algo que o incomodou. "Ela disse que eu não joguei 'A Fazenda 14' e não consigo ver dessa forma. Se todos nós chegamos até aqui, é porque cada um teve seu estilo de jogar. Consegui criar alianças pra me levar até determinado ponto e quando percebi que me precisava me movimentar sozinho, eu fiz", disse.

Bia também não teve a chance de competir na Prova do Fazendeiro, já que foi vetada da disputa por Bárbara Borges, que ocupou o último banquinho.

A neta de Gretchen e Moranguinho foram as únicas integrantes do grupo A que permanecem na competição. No último final de semana, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros desistiram da corrida pelo prêmio de R$1,5 milhão e deixaram o programa.

Lideradas pela advogada, as quatro eram fortes aliadas. A saída da peoa estremeceu Bia e Moranguinho e as duas até pensaram em desistir da disputa, mas mudaram de ideia após serem atendidas pela produção.

Assista ao momento da indicação de Pelé Milflows:

Como votar no R7?

Para Bia Miranda seguir no jogo, ela precisa do voto de seus fãs na enquete A Fazenda 2022. A votação acontece exclusivamente no R7. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a votação logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que permaneça no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira, na Record. O vencedor escolhido pelo público leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão. Ainda não se sabe se a premiação do segundo lugar permanece a mesma do ano passado, que foi um carro 0km.

Apenas quatro peões vão chegar até a final do programa. Nos próximos dias, o reality show vai acelerar o ritmo para eliminar mais dois participantes. Devido às desistências de Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, não serão organizadas tantas roças na reta final como no ano passado, já que o elenco sofreu um desfalque inesperado.

A grande final acontece ao vivo. Geralmente, todo os peões retornam para participar da celebração da temporada. O programa começa com o anúncio do quarto lugar, o menos votado para vencer a competição.

No meio do programa, o público conhecerá o terceiro colocado. O nome do vencedor só é revelado no final do programa, como de costume.

O vencedor do ano passado foi Rico Melquíades, que levou o valor milionário no final da temporada de 2021. Já em 2020, a grande campeã foi a cantora Jojo Toddynho.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Seis peões ainda disputam o prêmio de R$1,5 milhão. São eles:

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Bárbara Borges, atriz

André Marinho, cantor