Enquete A Fazenda 2022: Pétala Barreiros deve ser eliminada?

Pétala Barreiros encara sua primeira roça no programa após cair na berlinda devido ao poder da chama verde. A influenciadora digital é criticada pelos demais peões desde o começo do programa pela proximidade com Deolane Bezerra e é chamada de "baba ovo" por eles. Ela merece seguir no jogo? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: Pétala deve continuar no programa?

Pétala Barreiros enfrenta sua primeira roça

Pétala Barreiros caiu na sexta roça do programa após receber o poder da chama verde de Kerline Cardoso e agora precisa que seus fãs votem na enquete A Fazenda 2022 para que ela fique.

A influenciadora digital é uma das principais jogadoras do grupo A, liderado por Deolane Bezerra, uma de suas melhores amigas e aliadas na competição. Desde o começo, a proximidade entre as duas tem sido um dos motivos para que a famosa seja atacada.

A moça é constantemente chamada de "baba ovo" pelo grupo rival - Deborah Albuquerque e Alex Gallete são dois dos competidores que já disseram isso sobre a colega de confinamento. Apesar da união do grupo A, a panelinha está quase rachando após um desentendimento entre Deolane e Moranguinho. A advogada também questionou a postura de Pétala, sua melhor amiga no jogo. A doutora disse que a jovem não compra suas brigas no jogo e não tem embates com outros participantes.

A pressão e rivalidade com o outro grupo já fizeram com que Pétala cogitasse desistir do jogo. No começo do mês, a influenciadora pediu para deixar o confinamento, mas teve seu pedido ignorado pela produção. A famosa disse para Deolane que foi até o staff do programa para fazer o pedido e que ficou lá por alguns minutos, mas que ninguém a atendeu. Em seguida, o sinal do Playplus foi cortado.

O mal-estar de Pétala dentro do programa fez com que o pai da influenciadora se desesperasse e tentasse invadir o programa para se comunicar com a filha. Altemir Barreiros, pai da moça, confessou durante uma live no Instagram que foi ele a segunda pessoa que tentou entrar na sede - a primeira foi Naldo, marido de Moranguinho.

O patriarca disse que ficou desesperado ao ouvir Pétala dizendo que cogitou desistir do jogo e não conseguiu, e tentou invadir o programa para tirar a filha de lá. Ele também disse que sabe que a jovem "fez algumas cagadas" ao longo do reality show e que prefere vê-la sendo eliminada o quanto antes.

Veja o momento em que Pétala caiu na roça desta semana:

Quando será a eliminação?

O resultado da enquete A Fazenda 2022 oficial será anunciada no programa desta quinta-feira, a partir das 23h, horário de Brasília.

A votação será encerrada no final do programa, como de costume. A apresentadora Adriane Galisteu anuncia os dois nomes que retornam para sede, enquanto quem tiver o menor percentual de votos para ficar se despede do programa.

Em seguida, o azarado da vez participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, da live no eliminado na sexta e do programa Hora do Faro no domingo.

Até o momento, A Fazenda 2022 já eliminou cinco peões e expulsou outros dois. Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui e Thomaz Costa foram os jogadores que receberam o menor número de votos nas roças que participaram e deixaram o programa. Já Thiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos após uma briga que rendeu agressões.

Como votar no R7?

A votação no portal R7 já está aberta. Para votar em Pétala Barreiros ou qualquer um dos outros dois roceiros, siga os passos:

1- Acesse o portal oficial de A Fazenda no R7: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14;

2- Localize a enquete A Fazenda 2022 na página oficial.

3- Clique sob a foto do peão que você quer que fique na competição.

4- Faça a validação de segurança e confirme o voto.

5- Para participar mais uma vez, clique em "votar novamente".