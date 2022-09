Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Rose ou Ingrid, quem fica

Vini é o novo fazendeiro e escapou da briga por permanência. Ingrid e Roseane se juntaram a Deborah Albuquerque, que já estava confirmada na berlinda, a segunda da edição. A enquete A Fazenda 2022 do Jornal DCI pergunta quem deve ficar no reality, assim como a votação oficial da Record!

Vote em quem deve ficar – Enquete A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque, Ingrid e Rose estão na segunda roça da temporada. Quem deve ficar? O nome de Deborah já estava na enquete A Fazenda 2022 porque a peoa foi vetada na noite de terça-feira (27), durante a formação de berlinda da semana.

Por isso, ela não tinha chances de escapar da roça. Os demais competiram na prova do fazendeiro da semana. Depois que o vencedor da disputa pelo chapéu foi definido, o público conheceu os demais roceiros desta semana.

Esta é a segunda berlinda de Deborah Albuquerque, que foi a indicação do fazendeiro Lucas na primeira formação de berlinda da temporada. Já os outros, aparecerem na roça do programa pela primeira vez.

Agora, o DCI quer saber quem merece ficar. Vote na enquete A Fazenda 2022 e opine nos comentários!

Como foi formada a berlinda

Vini Buttel foi o primeiro peão a se sentar no banquinho de roceiro da segunda roça de A Fazenda 14. O Ex-De Férias com o ex foi indicado pelo fazendeiro Shayan. “Ele lá atrás começou a colocar uma semente de discórdia contra mim”, justificou o iraniano. Shayan também reclamou da atitude de Vini de criticar as roupas de Deborah durante a dinâmica do Rançometro, no fim de semana.

Depois, foi a vez da casa votar. Os peões foram em peso em Deborah Albuquerque, que somou 10 votos. A situação da peoa ficou ainda pior quando Deolane Bezerra – vencedora da prova de fogo desta semana – abriu o poder da chama vermelha e transferiu todos os votos de Bia Miranda para Deborah. Assim, a ex-Power Couple ficou com 14 votos no total e foi parar na berlinda.

Em seguida, ela precisou puxar alguém da baia. Seus planos eram levar Rosiane Pinheiro para a berlinda, mas ela foi impedida por Pétala. A influencer estava com a chama amarela em mãos e pôde imunizar alguém da baia da “puxada”. Rosiane foi beneficiada e Deborah acabou puxando Ingrid Ohara.

Por fim, foi iniciada a dinâmica do Resta Um, Ingrid começou salvando Ruivinha de Marte, que salvou Kerline e assim por diante. Como Rosiane foi imune apenas para não ser puxada da baia, ela ainda precisava ser salva por alguém no Resta Um, mas a dançarina não foi escolhida por ninguém. Ela sobrou e então se tornou a quarta roceira da semana.

Como quarta roceira, ela teve o poder de decidir quem ficava de fora da disputa pelo posto de fazendeiro. Ela escolheu vetar Deborah Albuquerque, que foi direto para a roça e agora briga para conseguir a ajuda do público na enquete A Fazenda 2022.

Quem votou em quem

André Marinho votou em Deborah Albuquerque

Lucas Santos votou em Deborah Albuquerque

Tiago Ramos votou em Deborah Albuquerque

Vini Buttel votou em Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra votou em Deborah Albuquerque

Thomaz Costa votou em Deborah Albuquerque

Moranguinho votou em Deborah Albuquerque

Rosiane Pinheiro votou em Deborah Albuquerque

Bia Miranda votou em Deborah Albuquerque

Pétala Barreiros votou em Deborah Albuquerque

Kerline Cardoso votou na roça em Bia Miranda

Bárbara Borges votou na roça em Pétala Barreiros

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane Bezerra

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala Barreiros

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Bia Miranda

Pelé Milflows votou na roça em Bia Miranda

Tati Zaqui votou na roça em Bia Miranda

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz Costa

Veja como foi a formação:

Quando é a eliminação?

A eliminação de um dos peões que competem na enquete A Fazenda 2022 será na quinta-feira, dia 29 de setembro. Segundo a programação oficial da Record TV, o reality show irá começar às 23h00 – após a novela Amor sem Igual – e ficará no ar até 00h25.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial da Record ficará online durante o programa ao vivo. Ao longo da exibição do reality show, a apresentadora Adriane Galisteu vai informar quando a votação for encerrada. Pouco depois disso, ela fará seu habitual discurso e informará quem recebeu menos votos do público.

Como votar para salvar

Para salvar um peão que compete na enquete A Fazenda 2022, você precisa acessar o site do R7.com. Você não precisa ter uma conta por lá para conseguir votar, o processo é rápido e simples.

Primeiro, você deve clicar na aba “A Fazenda 14” e depois clicar na enquete A Fazenda 2022 oficial da Record.

Agora, clique no participante que deseja salvar

Passe pela verificação de robôs – aquela caixinha “sou humano”

E por último, aperte o botão “votar”

Quem já foi eliminado de A Fazenda 14

O único participante que foi eliminado até agora em A Fazenda 14 foi o peão Bruno Tálamo. O jornalista caiu na primeira berlinda da temporada e se deu mal ao duelar contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

Enquanto o repórter de Sonia Abrão no A Tarde é Sua, da Rede TV, teve apenas 15,69% dos votos para ficar, o ex-padrasto de Neymar somou 57,08% e a influencer teve 27,23% dos votos.

Ele foi para a roça ao ser puxado por Tiago da baia e não venceu a prova do fazendeiro para escapar da votação popular. Nesta quinta-feira, o segundo eliminado será revelado e se juntará a lista com Bruno.

Veja como foi a eliminação:

