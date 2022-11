Enquete A Fazenda 2022: Deborah deve sair na 8ª roça ou não?

Deborah Albuquerque está na roça mais uma vez! A ruiva foi indicada por Pétala Barreiros, que estava com o poder da chama preta, e caiu na berlinda. A torcida do grupo B agora precisa votar na enquete A Fazenda 2022 para salvar a ex-Power Couple da eliminação.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah deve sair?

R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem sai hoje (10/11)

Enquete A Fazenda 2022 quem sai na 8ª roça?

Deborah Albuquerque está na 8ª roça de A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque enfrenta mais uma roça no reality show. A ruiva escapou da indicação do fazendeiro e da votação aberta, mas ocupou a quinta vaga na berlinda ao ser indicada por Pétala Barreiros, que estava com o poder da chama preta.

O poder foi aberto quando a roça aparentemente já estava formada. No entanto, os peões não esperavam que nesta semana, a berlinda é quíntupla.

"A Roça dessa semana terá cinco peões. Indique, agora, o quinto roceiro. Depois, ele vai vetar mais um peão da prova do fazendeiro", disse Pétala ao ler o pergaminho.

A influenciadora digital escolheu uma de suas rivais, Deborah Albuquerque. "Dri, a pessoa que eu vou indicar é pelo motivo dela ser muito mentirosa e falar que eu tenho atacado ela, sendo que é uma inverdade. Senta lá, Deborah.", disse.

A ruiva é um dos nomes mais fortes do programa. Na enquete do DCI, ela está na frente de seus adversários como a favorita para vencer o reality show, com 46,9% dos votos. Deborah lidera com folga - em segundo lugar está Ruivinha de Marte, mas bem distante da ex-Power Couple, com 20,9%.

A popularidade de Deborah pode ser explicada devido a treta com Deolane Bezerra. Parte do público se decepcionou com a advogada após ela se envolver em inúmeras tretas dentro do confinamento e por ser líder do grupo A, que vem perdendo membros toda semana.

Além disso, a ruiva faz parte do grupo B, que vem conquistando a simpatia do público e escapando de roças consecutivamente.

Veja o momento que Deborah é indicada para a roça:

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Restam doze peões em busca do prêmio de R$1,5 milhão do reality show. São eles:

Grupo A: Deolane Bezerra (advogada);

Moranguinho (dançarina);

Bia Miranda (neta de Gretchen);

Pétala Barreiros (influenciadora digital);

André Marinho (cantor)

Grupo B: Pelé Milflows (rapper);

Deborah Albuquerque (ex-Power Couple);

Kerline Cardoso (ex-BBB);

Bárbara Borges (atriz);

Alex Gallete (ex-A Casa);

Iran Malfitano (ator);

Ruivinha de Marte (influenciadora digital).

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022? Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui, Thomaz Costa, Vini Buttel e Lucas Santos.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos.

Quando é a eliminação e como votar no R7

A sétima eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 10, a partir das 22h30, horário de Brasília. Após o fim do horário eleitoral, o reality show começa mais cedo.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial fica aberta desde o fim do programa de quarta, após a Prova do Fazendeiro, até a noite da eliminação. A contagem dos votos é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu.

Como votar no R7?

Para participar, primeiro é necessário acessar o portal do reality show no R7 e localizar a enquete A Fazenda 2022 oficial, a única que contabiliza os votos para a eliminação.

É possível encontrar a votação logo na primeira página. Depois, basta clicar sob a foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança em "sou humano".

Em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".