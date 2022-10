Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 5ª roça?

Vote na enquete A Fazenda 2022 e veja a votação em tempo real e veja e quem ainda está no programa disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

É fogo no feno e três novos peões estão na roça da Fazenda. Shay, Deolane, Thomaz e Lucas estão na berlinda do reality, mas três deles terão a chance de voltar da berlinda como fazendeiro. Até lá, vote na enquete A Fazenda 2022 e veja a votação em tempo real no DCI.

Enquete A Fazenda 2022 – Quem está na roça?

Shay: o iraniano foi parar na roça após ser indicado pela fazendeira Bia. Os dois já protagonizaram diversos momentos de tensões e trocaram acusações.

Deolane: a peoa recebeu a maioria dos votos dos participantes e está em sua primeira roça. A advogada é considerada a liderança do Grupo A.

Thomaz: o peão foi puxado por Deolane, que estava nas mãos com o poder verde.

Lucas: o peão integrante do grupo A sobrou no resta um.

E agora, quem fica? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Veja a programação:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

