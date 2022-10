Enquete A Fazenda 2022: entre Bárbara e Tati, quem merece ficar?

Bárbara Borges e Tati Zaqui estão na quarta roça da temporada ao lado de Vini Buttel. No entanto, como as enquetes do DCI, UOL e Votalhada apontam que Vini Buttel deve ser o mais votado para ficar nesta noite de eliminação (13), a real briga para ver quem sai está entre as aliadas. Por isso, queremos saber na enquete A Fazenda 2022 quem entre as duas é a sua favorita e deve ganhar uma nova chance no programa.

Bárbara foi puxada para a roça

Bárbara está em sua primeira roça da temporada. A loira foi puxada da baia por Bia Miranda para a berlinda durante a formação de roça da terça-feira (11). As duas já haviam tretado durante a votação e quando a neta de Gretchen sentou no banquinho de segunda roceira, resolveu puxar a rival.

Bárbara estava na baia porque foi uma das primeiras a desistir da prova de fogo desta semana. A peoa competiu contra Deolane, Moranguinho, Tati, Ruivinha de Marte, Shayan, Vini Buttel e Pelé Milflows pelo lampião do poder. A disputa era difícil e exigia bastante esforço físico para se aguentar em duas argolas em uma plataforma inclinada.

A atriz desistiu no começo da disputa e acabou indo parar na baia. Além dela, as opções de Bia durante a noite de formação era Ruivinha de Marte – também do time rival de Bia – e Deolane e Moranguinho, ambas aliadas da jovem. Por isso, Bárbara não teve grandes chances de escapar da mira da peoa.

Como terceira roceira da semana, Bárbara teve o poder de começar o Resta Um. Ela salvou André Marinho, pois já foi salvo por ele na dinâmica e por isso resolveu devolver o favor. Como a loira não foi vetada pelo quarto roceiro da semana, Bárbara teve chance de competir pelo chapéu de fazendeira.

Na quarta-feira (12), a artista brigou para escapar da roça em uma disputa que exigira pontaria e reflexo. Ela acabou perdendo para Bia Miranda e agora compete na enquete A Fazenda 2022 pela primeira vez. A famosa começou com neutralidade, mas depois de um tempo acabou se tornando uma das rivais da “Deolândia”, por discordar de algumas atitudes do grupo comandado pela advogada. Ela merece ficar no jogo? Vote!

Tati Zaqui escolheu ir para a roça

Tati Zaqui também está em sua primeira roça da temporada. Porém, diferente de Bárbara, a cantora caiu na berlinda de forma proposital. Durante a semana, seu grupo fez o combinado de um dos integrantes ser enviado para a roça pelo Resta Um. Assim, eles teriam a vantagem de usar o poder do veto e poderiam conquistar o chapéu de fazendeiro da semana.

Por isso, o final da dinâmica do Resta Um nesta terça-feira surpreendeu muita gente. Kerline Cardoso precisava escolher quem salvaria e quem acabaria na roça. As duas últimas opções no Resta Um eram Thomaz Costa e sua amiga Tati Zaqui.

Antes de informar sua decisão, a peoa explicou: “eu acho que talvez essa é a primeira vez que isso está acontecendo na história da Fazenda, não sei. Mas a gente combinou e para fazer com que aconteça nosso combinado e movimentar esse jogo, eu vou ter que salvar o Thomaz para a minha amiga Tati voltar fazendeira”.

Para o azar de seu grupo, Tati não conquistou o chapéu de fazendeira e nem sua amiga e aliada Bárbara. Bia Miranda derrotou a dupla e agora elas competem na enquete A Fazenda 2022 contra Vini Buttel, que já estava na berlinda por ter sido vetado por Tati. A funkeira merece ficar? Vote!

Veja como foi a estratégia do grupo de Tati durante a formação de roça:

