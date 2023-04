Como está a votação de quem ganha o BBB 23

Após três meses de competição, Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley conquistaram a tão sonhada final do Big Brother Brasil 2023. As três estarão no pódio nesta terça-feira, 25 de abril, mas só uma delas levará a coroa de campeã e o prêmio milionário para casa. Quem ganha o BBB 23? Vote e opine na enquete do DCI!

Enquete quem ganha o BBB 23

O grande dia está próximo, vote na enquete sobre quem ganha o BBB 23 e opine se Amanda, Bruna ou Aline deve levar o prêmio para casa.

Amanda foi a primeira finalista da temporada

Amanda venceu a última prova da temporada - uma resistência que durou mais de mais de 17 horas - e foi a primeira a conquistar uma vaga na grande final do reality show. A médica de 31 anos de idade nunca foi líder no programa, mas ganhou provas importantes que lhe renderam grandes prêmios.

Na prova que lhe mandou para a final, ela ganhou um carro 0km, mas este não foi o único veículo que a loira conquistou no programa. Em uma das primeiras provas do anjo da temporada, ela venceu uma disputa que lhe rendeu outro automóvel.

Se Amanda for quem ganha o BBB 23 na terça-feira, ela ainda ganhará mais um, pois a vencedora da temporada sairá do confinamento dirigindo um Chevrolet Silverado, carro que ainda não foi lançado no mercado e tem previsão de custar por volta dos R$ 500 mil.

Amanda entrou no programa acorrentada com Antonio 'Cara de Sapato', lutador de MMA do time dos famosos. A dupla se tornou grande amiga e aliada no jogo e aqui fora grande parte do público torceu para que eles se tornassem um casal de verdade. O ship e fãs do casal foram apelidados de "docshoes" - mistura de doutora e sapato em inglês - mas o romance não chegou a acontecer no confinamento.

Assim como as outras finalistas, Amanda foi para quatro paredões no total. Ela foi escolhida para três castigos do monstro, ficou apenas quatro semanas no vip e foi trezes vezes para a xepa.

Aline se salvou no último paredão da edição

Aline e Bruna Griphao derrotaram Larissa no último paredão e conquistaram vaga na tão aguardada final do BBB 23. A cantora de 41 anos de idade é casada com Igor Rickli, com quem tem um filho, o pequeno Antônio, de 8 anos de idade e fez parte do grupo deserto durante o jogo.

Alguns dos momentos mais importantes da sister na competição foram marcados em provas de resistência. Além de quase vencer Amanda na prova que garantiu vaga na final, Aline foi finalista de outras disputas de resistência durante o programa. Na primeira vez, ela durou 15 horas e perdeu a quinta prova do líder para Cezar. Algum tempo depois ela resistiu mais de 17 horas e derrotou Alface na décima segunda prova do líder.

Ela ficou marcada também por ser a primeira a vencer o anjo nesta temporada - junto de Bruno, do time dos pipocas, que entrou no jogo como sua dupla - e também a última líder da temporada a conquistar uma festa própria. Depois de sua liderança, o reality show assumiu uma dinâmica turbo e várias provas do líder foram realizadas na mesma semana.

No total, ela esteve em quatro paredões, foi monstro no castigo da semana duas vezes, esteve em seis vips e conquistou 12 semanas na xepa. Integrante do deserto do começo ou fim do jogo, ela ficou conhecida entre os aliados como "mami".

Bruna Griphao garantiu vaga no último paredão do BBB 23

Bruna Griphao foi a participante da temporada que mais conquistou lideranças. A sister de 24 anos era boa de prova e foi quatro vezes coroada a chefona da semana. Curiosamente, ela foi a primeira líder da temporada - ao lado de sua dupla Larissa - e também a última da edição.

Apesar de várias conquistas na prova do líder, Bruna nunca ganhou o anjo. Porém, ela já foi imunizada pelo vencedor do colar de imunidade duas vezes ao longo do jogo. Ela também deu o azar de ter sido escolhido para o castigo do mostro outras duas vezes.

Atriz de novelas como Nos Tempos do Imperador (2021), Avenida Brasil (2012), entre outras, ela entrou no jogo no time dos camarotes. Seu nome já era apontado em lista de cotados e não foi grande surpresa para o público quando a loira foi anunciada para o elenco.

Com seis semanas na xepa e onze no vip, ela fez parte do quarto deserto, único que chegou até o final do jogo. Bruna começou a temporada acorrentada a Larissa, personal trainer do time dos anônimos, que se tornou uma de suas maiores aliadas. Ela também criou grande amizade com Fred Desimpedidos e Aline Wirley. Entre as rivalidades da temporada, Bruna enfrentou vários participantes, como Fred Nicácio, Cezar, Ricardo Alface, Domitila e outros.

Quem ganha o BBB 23? Parcial do UOL já aponta

Amanda é apontada até o momento como a campeã da temporada. A sister fica na frente das colegas, com 38,24% do favoritismo dos mais de 18 mil votos computados. Aline Wirley fica em segundo lugar, como possível vice-campeã, e soma 37,85%.

Já Bruna Griphao fica mais distante das colegas e apresenta 23,91% dos votos no terceiro e último lugar do pódio da grande final do BBB 23.

As porcentagens e posições na parcial do UOL estão mudando um pouco desde que a votação foi ao ar, Aline já ficou em primeiro e Bruna já apareceu como vice-campeã em outras consultas.

1º - Amanda: 38,24%

2º - Aline Wirley: 37,85%

3º - Bruna Griphao: 23,91%

Quanto é o prêmio do BBB 23?

O prêmio do BBB 23 ficou acumulado em R$ 2,88 milhões. Este será o valor que vai parar na conta bancará da campeã entre Amanda, Bruna e Aline. Além disso, a campeã conquistará um carro 0km.

Esta é a maior quantia que um participante do reality show já ganhou. Entre 2010 e 2022, o prêmio era de R$ 1,5 milhão para o vencedor. Antes disso, o prêmio já foi R$ 1 milhão, entre os BBBs 5 e 9, e R$ 500 mil nos quatro primeiros anos.

A dinâmica desta temporada alterou o esquema do jogo e começou no já conhecido R$ 1,5 milhão. Porém, a cada eliminação, uma quantia era somado ao valor final pela empresa que patrocinou o prêmio este ano. Além disso, alguns brothers eram escolhidos para dar palpites sobre os eliminados e a cada acerto, mais dinheiro era inserido no cheque do vencedor.

O segundo lugar do programa ficará com a quantia de R$ 150 mil. Já o terceiro lugar é premiado com R$ 50 mil.

Como votar em quem ganha o BBB 23 no Gshow?

Para conseguir decidir quem ganha o BBB 23, o foco da votação deve ser no Gshow, site oficial do programa e única enquete que de fato afeta o jogo. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda para encontrar "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Uma caixinha abrirá em que você deve informar o seu login. Caso não tenha, clique em "cadastre-se";

2 - No formulário que será aberto na sua tela, informe o seu nome completo, a sua data de nascimento, um e-mail válido e que você usa e a senha que deseja usar no site (ela deverá ter entre 8 e 15 dígitos);

3 - Depois, você deve confirmar os seus dados e encerrará o processo ao clicar no botão que confirma que você concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e então terminar em "cadastrar";

4 - Agora, é hora de conseguir votar na enquete do programa. Você retornará para a página inicial do Gshow e clicará novamente naquele menu da lateral esquerda para encontrar a página oficial do reality, ou você também pode ir até lá direito pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

5 - Quando clicar na enquete que aparece logo no começo da página, selecione o nome e foto de Amanda, Bruna ou Aline. Após escolher que você quer que ganhe o BBB 23, confirme a sua decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. É só aguardar pela confirmação do seu voto e pronto!

Até que horas pode votar no Gshow?

A votação do Gshow fica aberta até o horário do programa ao vivo de terça-feira, 25 de abril. Geralmente, nas finais do programa é realizado uma retrospectiva da temporada e o apresentador sempre bate um papo com os finalistas. Mais tarde, apenas no final do programa, é revelado o nome do grande vencedor e a porcentagem de cada participante na disputa final da edição.

De acordo com a programação oficial da TV Globo. O programa de terça-feira irá começar às 22h25 e terminar por volta de 00h10, por isso, você ainda terá bastante tempo para votar na sua favorita e definir quem ganha o BBB 23.

