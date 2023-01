Enquete BBB 23: Giovanna deve entrar no reality show?

Giovanna Leão já foi alvo de polêmicas logo nas primeiras horas da abertura da enquete BBB 23 da casa de vidro. Internautas encontraram tweets antigos da jovem sendo racista na web, além de manifestações políticas. Alguns espectadores também compartilharam seus primeiras impressões sobre a ruiva, que não agradou parte do público. Ela deve entrar no programa? Vote!

Quem é Giovanna Leão da Casa de Vidro?

Giovanna Leão foi anunciada na manhã desta terça-feira, 10, como uma das participantes da casa de vidro do BBB 23. Natural de Campinas, em São Paulo, mas morando no Rio de Janeiro, a jovem tem 25 anos e atua como empresária na área de produtos de beleza.

"Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso", disse a jovem em sua apresentação no reality. A ruiva chamou atenção nas primeiras horas do confinamento, mas de forma negativa.

Isso porque a web desenterrou tweets antigos da empresária nos quais ela teve falas racistas. As publicações rapidamente viralizaram na web, gerando uma série de críticas à candidata a sister. Internautas também encontraram um tweet da ruiva em tom crítico ao atual presidente de república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Anônimos que visitavam a casa de vidro contaram para Giovanna que ela estava sendo cancelada na web, que tentou se explicar para o público e também para os demais participantes. A ruiva contou que suas falas foram tiradas do contexto e que não liga para cancelamento.

Giovanna se explicando de novo na casa de vidro sobre os tweets racistas, dizendo que não apagou porque não tem medo de cancelamento. #BBB23

Outra cena da empresária que viralizou foi quando ela respondeu um dos visitantes que foram ao shopping, que questionou se ela seria planta no BBB 23. "Olha a minha cara de que vou ser planta. Eu sou louca, mas se eu bebo muito eu dou PT", disse.

O comportamento da sister até então já gerou muitos comentários na web. Confira alguns e vote na enquete BBB 23:

A Giovanna assim que sair da casa de vidro. #BBB23

