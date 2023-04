Amanda no BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Enquete BBB 23 quem sai: Amanda deve ser eliminada no 16º paredão?

Enquete BBB 23 quem sai: Amanda deve ser eliminada no 16º paredão?

Amanda está em mais um paredão e precisa dos votos de sua torcida na enquete BBB 23 para permanecer no programa. A loira é cotada como uma das favoritas para levar o prêmio milionário para casa, mas precisa passar pela 16ª berlinda. A médica merece continuar no programa? Vote!

Votação da enquete BBB 23

Veja a parcial UOL

Quem é Amanda do BBB 23?

Amanda é uma das sisters mais faladas do BBB 23 devido a sua forte torcida, mas falta de jogo conforme apontado pelos internautas.

A loira começou sua trajetória formando dupla com Cara de Sapato, que logo ganharam uma grande torcida na web. Os fãs da médica e do lutador de MMA passou a se chamar DocShoes, abreviatura de "doutora" e "sapato" em inglês, que acreditavam que os dois poderiam ter algum envolvimento amoroso.

Apesar dos participantes deixarem claro que a relação se tratava apenas de uma forte amizade, os DocShoes continuaram convictos do envolvimento dos dois por muito tempo e, aos poucos, se tornaram uma das torcidas mais fortes do BBB 23.

Após a expulsão de Cara de Sapato, acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, os fãs de DocShoes engataram na missão de tornar Amanda a grande campeã da atual temporada, o que tem causado grande controvérsia na web.

Muitos internautas apontam que a sister não teve grandes jogadas e passou grande parte do tempo dormindo, enquanto outras figuras que tiveram mais ações no jogo não ganharam o mesmo protagonismo. Espectadores apontam que não há nenhum motivo para a paranaense ser a vencedora e sua trajetória foi movida em cima de uma 'fanfic' que nunca existiu - seu não existente romance com Sapato.

O sucesso de Amanda reflete em números nas redes sociais. Ela é a segunda 'Pipoca' mais seguida, com 2,3 milhões de seguidores, atrás apenas de Larissa.

A loira caiu no paredão após ser puxada pelo líder Ricardo, que venceu a prova após a eliminação de Sarah Aline. Ela faz parte do grupo das 'Desérticas' ao lado de Aline Wirley, Bruna e Amanda.

Veja: Como votar no BBB 23 pelo celular para eliminar Gshow hoje

Quando vai ser a eliminação?

A 16ª eliminação acontece na terça-feira, 18, logo após a novela Travessia. O nome da sister que vai deixar a casa mais vigiada do Brasil será anunciado ainda no começo do programa ao vivo.

Depois de mais uma eliminação, será realizada uma nova Prova do Líder, formação da 17ª berlinda e uma nova enquete BBB 23 no Gshow para os fãs votarem. A dinâmica será explicada entre hoje e amanhã pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A grande final do BBB 23 está marcada para o dia 25 de abril, terça-feira. O programa ainda elimina mais três participantes para chegar até o último dia de confinamento com três brothers.

Veja: Top 6: quem são os finalistas do BBB 23