Enquete BBB 23: quem sai entre Gustavo e Bruno no 4º paredão?

Gustavo e Bruno no quarto paredão da temporada: quem deve sair? Vote na enquete BBB 23 do DCI! - Foto: Reprodução/Globo

Gustavo atendeu o Big Fone nesta manhã de quinta-feira (9) e agora está no paredão. Ele teve o poder de levar alguém com ele para a berlinda e por isso puxou Bruno, conhecido como o Gaga no programa. Enquanto aguardamos para conferir quem serão os demais emparedados da semana, queremos saber na enquete BBB 23: quem deve sair entre Gustavo e Bruno? Vote e opine!

Enquete BBB 23 - Quem sai entre os indicados do Big Fone?

VÍDEO - Gustavo atendeu o Big Fone e foi para o paredão

Nesta manhã de quinta-feira (9), o Big Fone tocou pela segunda vez no BBB 23. Gustavo estava com Christian no gramado do confinamento e correu até um dos telefones. Quando atendeu, recebeu a péssima notícia que está no paredão. Além disso, foi informado que deveria puxar alguém para a berlinda.

"Atenção! Preste muita atenção! Você está no paredão e deve indicar mediamente alguém para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa. Repetindo, você está no paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa, faça imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos", disse o recado.

O momento que Gustavo atende o BigFone e vai direto pro paredão! #BBB23 pic.twitter.com/TxnmkOiT14 — Dantas (@Dantinhas) February 9, 2023

Como era de se esperar, Gustavo ficou abalado com o telefone e reclamou que não deveria ter atendido. Ele esperou pela presença de todos os participantes e informou o grupo sobre sua indicação.

"Gente, eu estou no paredão e eu tenho que levar alguém comigo. E como eu já havia pensado que se eu ganhasse o líder novamente eu levaria o Gaga [Bruno] , então vou levar o Gaga no paredão comigo. Não vou ser incoerente. Como se eu tivesse ganhado o líder, então vou levar o Gaga comigo, é isso", explicou.

🚨VEJA: Gustavo puxou Bruno Gaga para o paredão com ele #BBB23 pic.twitter.com/xoKvFaSEue — Dantas (@Dantinhas) February 9, 2023

Ainda há chance de Gustavo ou Bruno escaparem do quarto paredão da edição. Isso irá acontecer caso um dos dois ganhe a prova do líder de hoje, quinta-feira (9). Os detalhes serão passados pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo. E aí, quem deve sair entre Gustavo e Bruno? Vote na enquete BBB 23!

Quando o 4º paredão será formado?

O quarto paredão será formado oficialmente no domingo, dia 12 de fevereiro. Até lá, descobriremos se Bruno ou Gustavo conseguiram escapar com a prova do líder ou não. A disputa do bate e volta também é uma possiblidade e Tadeu Schmidt informará nesta quinta se a prova será realizada esta semana.

A dinâmica completa do paredão também será informada pelo apresentador nesta quinta-feira. Ele passará tudo o que é necessário ao público antes da nova prova do líder começar.

Pelo que tudo indica, o anjo desta semana não será autoimune. E por que essa dedução? O site oficial da Globo informou que a única possibilidade de Bruno ou Gustavo escaparem do paredão é com a prova do líder, então isso significa que se um deles for campeão do anjo esta semana não fará diferença, o que levanta a possibilidade do colar de imunidade ter que ser dado a alguém.

Programação do BBB 23

Segunda-feira: jogo da discórdia + resumo da semana

Terça-feira: eliminação + CAT BBB + quadros de Rafaella Tuma

Quarta-feira: festa do líder da semana + Big Terapia

Quinta-feira: prova do líder + separação de xepa e vip

Sexta-feira: festa + leilão do poder coringa

Sábado: prova do anjo

Domingo: almoço do anjo + formação de paredão + prova bate e volta

