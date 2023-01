Votação BBB 23: qual dupla vai para quarto secreto do BBB 23?

Fred e Marília e Key Alves e Gustavo brigam no primeiro paredão do BBB 23. O que eles não sabem até agora é que a atual votação aberta pelo programa não será de eliminação. Neste primeiro momento, será decidido qual dupla vai para um quarto secreto e só depois alguém será eliminado. Opine sobre quem deve deixar o confinamento na próxima terça-feira (24)!

Votação do BBB 23 - Quem deve ir para o quarto?

A enquete do DCI não tem valor científico e nem afeta o programa, mas ela serve como espelho da votação oficial da atração comandada por Boninho. As parciais extra oficiais do reality show conseguem dar um panorama geral do andamento do jogo para o público, já que a votação oficial do Gshow não libera números até o fechamento da enquete e hora da eliminação.

O DCI acompanha todas as berlindas do reality show, sempre publicando sua própria enquete e divulgando o andamento dos enfrentamentos entre as torcidas dos participantes. Também é importante saber o passo a passo de como votar oficialmente, para fazer parte das decisões que afetam o programa.

+BBB 23: enquete UOL parcial já mostra qual dupla vai para o quarto secreto

Como votar no 1º paredão do BBB 23 - Gshow

O voto no Gshow é o único que realmente conta no programa. Site oficial do reality show, é por lá que o público define o destino dos brothers da edição. Não é necessário pagar nada para participar, mas é obrigatório ter uma conta, pois sem ela não é possível acessar a enquete.

Como não há limite de votos por conta ou IP, o processo pode ser repetido diversas vezes. Além disso, é possível votar pelo celular ou computador.

Computador

Para quem nunca votou antes, o processo mais rápido é já fazer sua conta logo de cara. Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique em entrar na lateral superior direita do site;

2 - Em seguida, clique em "cadastre-se". Você será redirecionado para uma nova página em que terá que informar nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

3 - Aperte a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois o botão "cadastrar";

4 - Pronto, você já tem sua conta, agora retorne ao Gshow e clique na página do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/)

5 - Clique na enquete que aparece logo no começo da página perguntando qual dupla deve ir para o quarto secreto;

6 - Clique na dupla que quer enviar para o quarto secreto e depois aperte o botão "sou humano" da verificação de robôs;

7 - Você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi validado e então poderá repetir o processo clicando em "votar novamente".

Celular

Para votar pelo celular, o processo é bastante parecido. A diferença é que você precisará instalar o aplicativo para conseguir.

1 - Acesse a loja de aplicativos do seu celular, procure por "Gshow" na barra de pesquisa e clique em instalar;

2 - Abra o aplicativo e clique em "cadastre-se grátis" no menu, botão que estará no canto inferior direito;

3 - Informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento, confirme os termos de uso e então clique em "cadastrar" para finalizar;

4 - Volte para a página inicial e clique na aba "BBB 23" que fica na barra inferior, bem no centro;

5 - Clique na enquete "Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto" e escolha quem você quer que ganha e votação;

6 - Após receber a mensagem que seu voto está confirmado, você vai poder repetir o processo quantas vezes quiser.

Como vai ser a votação do quarto secreto

A dupla que for escolhida pelo público na atual votação do programa irá para o quarto secreto na próxima terça-feira (24). Na casa, ninguém saberá de nada e todos pensarão que eles foram eliminados.

Quando a dupla estiver no quarto secreto, uma nova votação será aberta. Desta vez, o público irá decidir quem sai do reality show e quem fica. A eliminação de fato irá marcar a quinta-feira (26). A segunda votação aberta pelo programa será encerrada durante o programa ao vivo e descobriremos o nome do primeiro eliminado do BBB 23.

Neste mesmo dia de eliminação, o participante que acabar salvo pelo público irá retornar para a casa e surpreender os colegas. Como quinta-feira já é um dia cheio no programa, o público também acompanhará neste dia a nova prova do líder da temporada.

O apresentador Tadeu Schmidt disse que quem retornar do quarto secreto terá duas vantagens: ele (ou ela) estará imune e poderá vetar uma pessoa da próxima disputa pela liderança.

Como foi o primeiro paredão o BBB 23?

Os brothers Key e Gustavo tiveram o azar de serem os primeiros a cair no paredão desta semana. Eles foram indicados pelas líderes Larissa e Bruna Griphao. A atriz usou atitudes do casal para justificar a decisão e a personal trainer disse não ter abertura para conversar com a jogadora de vôlei na casa.

Depois, as duplas seguiram para o confessionário. Primeiro, votaram os moradores do quarto Fundo do Mar e Gabriel e Paula foram o foco. Em seguida, votaram os moradores do quarto Deserto e Fred Nicácio e Marília foram alvos.

Como Tina e Guimê tinham o poder coringa em mãos, que foi arrematado no leilão de sexta-feira (20) e dava a eles um voto com peso 2, o quarto Deserto saiu vitorioso com um voto a mais. Por isso, não houve empate e Fred e Marília foram enviados para o paredão como a dupla mais votada pela casa. Quem deve ir para o quarto secreto? Participe da votação do Jornal DCI!

Quem votou em quem:

Bruno e Aline Wirley votaram em: Fred Nicácio e Marília

Amanda e Cara de Sapato votaram em: Fred Nicácio e Marília

Fred e Ricardo votaram em: Fred Nicácio e Marília

Tina e MC Guimê votaram em: Fred Nicácio e Marília

Paula e Gabriel votaram em: Fred Nicácio e Marília

Cristian e Marvvila votaram em: Gabriel e Paula

Key Alves e Gustavo votaram em: Gabriel e Paula

Cezar e Domitila Barros votaram em: Gabriel e Paula

Gabriel Santana e Sarah Aline votaram em: Gabriel e Paula

Fred Nicácio e Marília votaram em: Gabriel e Paula

+BBB 23: veja na íntegra o discurso do Tadeu para Gabriel e Bruna Griphao