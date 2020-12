BBB 21: Boninho dá spoiler sobre participante da edição

O diretor do BBB 21, Boninho, voltou a instigar a curiosidade dos fãs do reality nesta terça-feira (8) em seu Instagram. Ele repetiu a piada que usou há algumas semanas, usando um chapéu de papel alumínio para “se proteger de invasores”, desmentiu boatos e respondeu comentários de possíveis participantes.

Na publicação, o diretor do BBB 21 escreveu: “Nem gêmeas, nem atriz do vidigal!! Esse capacete é “massa”!!!🤷‍♂️😊 #redebbb @bbb”, em referência aos boatos de que Bia e Bianca Feres e Roberta Rodrigues estariam entre os nomes cotados.

Eri Johnson confirmado no BBB 21?

Nos comentários da foto, um possível spoiler foi revelado. O ator Eri Johnson publicou somente um emoji, e recebeu uma resposta do manda-chuva do BBB 21: “Só depende de você!”.

O nome do ator já havia aparecido anteriormente em blogs e colunas como um dos possíveis participantes do BBB 21. Desde 2016 na Record TV, Eri não descartou um retorno à emissora onde ganhou fama.

Em entrevista no começo de novembro ao programa Melhor Agora, da Band, ele revelou a possibilidade de participar do BBB: “Teria que pensar muito”, disse.

Vale lembrar que o ator foi um dos convidados a integrar o elenco ‘Camarote’ da edição 2020 do reality, mas precisou recusar a proposta porque, na época, estava confirmado no cruzeiro ‘Emoções’ do cantor Roberto Carlos.

Web cogita dica em legenda da foto

Além da possível revelação feita nos comentários, os internautas estão cogitando mais uma dica do diretor do BBB 21 feita de forma subliminar na legenda da imagem.

Nos comentários da própria foto no Instagram, há quem acredite que a utilização da palavra massa entre aspas possa ser mais uma dica sobre um futuro participante do BBB 21.

Houve quem apostasse no automobilista Felipe Massa, mas as maiores suspeitas recaíram sobre o polêmico apresentador e Youtuber Matheus Mazzafera, conhecido por entrevistar famosos em seu canal.

“Acho que ele quis dizer Matheus MASSAfera, será?”, escreveu uma seguidora. No Twitter, as especulações ganharam mais força.

Matheus Massafera será um dos participantes do #BBB21 — Rodrigo Oliveira (@RodrigoComenta) December 8, 2020

Entretanto, antes mesmo da confirmação da participação de Matheus, já tem quem queira sua eliminação.

Textao não ganha votação, foco no GShow para eliminar Matheus Massafera https://t.co/uNbWHaIpTr — Hellen (@fehellens) December 8, 2020

grupo no zap de mutirão pra eliminar matheus mazzafera do bbb — 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 (@fuckyeahrobyn) December 8, 2020

Quando começa o BBB 21?

De acordo com informações divulgadas pela emissora em evento ao setor da publicidade, o BBB 21 tem previsão de estreia para o dia 25 de janeiro, com apresentação de Tiago Leifert e 100 dias de confinamento. Os nomes dos participantes só devem ser revelados em janeiro.