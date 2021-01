BBB 21: Titi Müller não vai mais apresentar programa ‘A Eliminação’

Nesta sexta-feira (8), Titi Müller revelou que não fará mais parte da equipe do programa A Eliminação, da Multishow, que entrevista os eliminados da semana do Big Brother Brasil. A influenciadora de 34 anos, que se tornou mãe em 2020, revelou no Twitter, que será “apenas audiência” durante o BBB 21, para evitar a ponte aérea semanal durante a pandemia e por conta de outro trabalho no canal.

Titi falou sobre o BBB 21 no Twitter

Na noite de ontem, sexta (8), Titi Müller informou o público sobre sua participação no programa A Eliminação, da Multishow, que em 2020, apresentou ao lado de Bruno De Luca e Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17. “Pra evitar a ponte aérea semanal durante a pandemia e por conta de outro compromisso no canal no primeiro semestre, esse ano serei apenas audiência do BBB 21. Mas estarei aqui comentando tudo com vocês! Não vejo a hora de ser lobotomizada pelo pay per view mais uma vez”, declarou.

Pra evitar a ponte aérea semanal durante a pandemia e por conta de outro compromisso no canal no primeiro semestre, esse ano serei apenas audiência do #BBB. Mas estarei aqui comentando TUDO com vocês! Não vejo a hora de ser lobotomizada pelo PPV mais uma vez 🐩 — titi müller (@titimuller) January 9, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apresentadora se afastou dos estúdios do programa em 2020

Durante o Big Brother Brasil de 2020, Titi se afastou dos estúdios do programa A Eliminação por conta da gravidez. A apresentadora passou a trabalhar de casa e participava das entrevistas de forma remota, para evitar ser contaminada pelo covid-19 durante seu período de gestante.

Leia também sobre o BBB 21: Boninho divulga piscina da edição em vídeo

BBB 21 – Como assistir o programa A Eliminação?

Durante a exibição da nova temporada do reality show, todos os eliminados passarão por uma sabatina no programa da Multishow após deixarem o confinamento. As entrevistas geralmente vão ar ao no canal nas quartas-feiras, um dia após a noite de eliminação do programa.

Além de assistir ao programa A Eliminação BBB 21 no canal, é possível acompanhar a entrevista do eliminado no site ou aplicativo da Multishow Play, no entanto, para ter login e senha, é necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura.

BBB 21 – Veja também:

Veja o antes e depois dos participantes do reality

VÍDEO: Pyong Lee e esposa Sammy ‘trolam’ fãs sobre gravidez

Dica ou deboche? Boninho comenta em foto de Flavia Pavanelli

Relembre os brothers que se deram bem após o reality