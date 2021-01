Zendaya aparece em trailer de novo filme da Netflix; assista

Nesta sexta-feira (8), a Netflix sextou trazendo novidade aos assinantes da plataforma. O streaming divulgou o trailer do filme Malcolm & Marie, estrelado por Zendaya e John David Washington. Na trama, um cineasta, interpretado por John David, e a namorada, papel da protagonista de Euphoria, voltam para casa após uma festa de lançamento. Enquanto eles aguardam pelo resposta da crítica sobre o filme, a noite se torna de revelações sobre o relacionamento do casal.

O filme foi gravado durante a quarentena imposta nos Estados Unidos por conta da pandemia do covid-19. O longa foi escrito e dirigido por Sam Levinson, criador da série Euphoria, que rendeu o Emmy de melhor atriz em série dramática à Zendaya em 2020.

Zendaya na Netflix

Na tarde de sexta-feira (8), a plataforma streaming divulgou o trailer do filme no Twitter e escreveu: “Essa não é uma história de amor, esta é *A* história do amor”. O nome da atriz fez barulho nas redes sociais com o lançamento do trailer e ficou nos trends topics (assuntos mais comentados do Twitter).

Malcolm & Marie foi produzido pelas empresas Little Lamb e The Reasonable Bunch e teve os direitos de distribuição comprados pela Netflix, por isso aparecerá no catálogo do streaming como original da plataforma. Segundo o portal internacional Deadline, a Netflix desembolsou US$ 30 milhões pelo filme.

Essa não é uma história de amor, esta é *A* história do amor. Malcolm & Marie, meu novo filme com a Zendaya e John David Washington, chega dia 5 de fevereiro. pic.twitter.com/qbTfjE2apY — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 8, 2021

Quando o filme estreia?

A Netflix divulgou que o filme estrelado por Zendaya e John David Washington chega à plataforma no dia 5 de fevereiro.

