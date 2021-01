BBB21: vem fogo no parquinho? Brothers revelam se são ‘treteiros’

Os participantes da nova temporada do Big Brother Brasil tem gravado o Diário do Confinamento no hotel em que está sendo realizado o pré-confinamento, para garantir que ninguém entre infectado com o covid-19 na casa. Nestas gravações, os brothers e sisters do BBB21 respondem a perguntas da produção do programa.

A dinâmica é parecida com o momento no confessionário da casa, quando confinados, todos os participantes precisam gravar uma mensagem no confessionário pela manhã. O não comparecimento ao local da casa no horário determinado pela produção acarreta em punição.

Os participantes do BBB21 precisaram responder à três perguntas:

1 – Dentro da casa, você seria: namastê ou namastetra?

2 – Você prefere ganhar: líder ou imunidade do anjo?

3 –Você entraria no BBB21 para: jogar ou assistir?

Confira as respostas:

BBB21 – Arthur

1 – “Eu sou muito esquentado, porém muito tranquilo, sou oito ou oitenta, mas entre ser uma planta e ser um protagonista, prefiro ser protagonista, então namastreta”.

2 – “Liderança com certeza”.

3 – “Com certeza jogar, se fosse para assistir eu ficava em casa”.

Karol Conká

1 – “Prefiro namastê, mas se rolar uma treta, estamos aí”.

2 – “Prefiro ser líder, porque posso curtir um quarto diferente no BBB21 e assistir um filme, comida gostosas, roupão…“.

3 – "Jogar né gente".

Caio – BBB21

1 – “Com certeza namastreta, só na treta você realmente conhece as pessoas”.

2 – “Com certeza liderança, não me escondo atrás de imunidade. Quero montar minhas estratégias e só sendo líder você consegue isso”.

3 – “Entrei para jogar”.

Carla Diaz

1 – “A Carla é namastê, a Carine (personagem da atriz em A Força do Querer) é namastreta, precisando a gente tira a Carine do bolso”.

2 – “Estou louca para ser líder”.

3 – “Joga né, sou sagitariana“.

João Luiz

1 – “Acho que namastreta, não me isento das coisas”.

2 – “Líder é muito legal, muitas regalias”.

3 – “Acho que os namastês assistem e namastretas jogam. Acho que eu jogo, vou assistir o BBB21? Eu assistia de casa, é uma competição, em uma competição você tem que jogar”.

Camilla de Lucas

1 – “Sou namastê, não sou o tipo de pessoa de arranjar confusão, mas se a confusão vier, eu não saio, mas sou namastê”.

2 – “Líder é o meu sonho, aquele quarto, melhores comidas, fotos dos seus parentes, mas o líder se compromete mais, então eu preferia aceitar a imunidade do anjo. Mas quero ser líder também”.

3 – “Jogar, porque estou indo lá para participar”.

BBB21 – Arcrebiano

1 – “Namastreta saudável, não me aguento às vezes”.

2 – “Com certeza líder”.

3 – “Com certeza jogar, brigar ali pelo prêmio”.

Pocah

1 – “Vai depender”.

2 – “Líder, mas eu vou lutar tanto para ganhar o líder como ganhar o anjo”.

3 – “Joga e ensina porque a mamãe dá aulas né”.

Juliette

1 – “Veja bem, namastreta porque gosto de resolver conflitos. Acredito que o conflito é um meio pra gente evoluir. Se for sem sentido, treta por treta, não gosto não”.

2 – “Imunidade do anjo, imunidade é a sobrevivência”.

3 – “Joga minha gente, a pessoa passa a vida inteira querendo participar de um negócio desse e ela chega lá e vai assistir?”.

Nego Di

1 – “Tento ser namastê, mas às vezes não consigo”.

2 – “Cara, não tenho dúvida, prefiro ser líder”.

3 – “Vou jogar real no BBB21”.

Kerline – BBB21

1 – “Namastê sempre, mas as tretas me perseguem”.

2 – “Prefiro ganhar a imunidade do anjo porque não tenho que indicar ninguém”.

3 – “Não tem como fugir, eu jogo”.

Lucas Penteado

1 – “Sempre fui da paz, vou ser sempre da paz, mesmo que pisem no meu calo”.

2 – “O líder tem um quarto exclusivo com comidas exclusivas, você falou comida tô escolhendo. Vou pela barriga mesmo”.

3 – “Não gosto de ser plateia não, vou jogar no BBB21”.

BBB21 – Lumena

1 – “Eu de modo geral sou uma pessoa namastê, mas tem temas que de fato me tiram do sério”.

2 – “Acho que para esse primeiro momento do jogo, a imunidade me expõe menos”.

3 – “Acho que vou assistir na primeira semana e logo de cara vou ligar o modo jogadora..

Rodolffo

1 – “Com certeza para a minha vida, para o meu sossego, é nasmatê. Nas maiores tretas da edição eu posso até estar envolvido, mas causá-las, acho que não”.

2 – “Talvez a imunidade do anjo para garantir que a nova semana na casa seja mais leve”.

3 – “Acredito que eu deva participar das duas situações lá dentro”.

Gilberto

1 – “Namastreta porque não sou obrigado”.

2 – “Líder com certeza, porque o jogo depende do líder, dou minha cara a tapa”.

3 – “Jogar né minha gente, estou entrando em um jogo”.

Viih tube – BBB21

1 – “Depende qual situação, com quem, mas em geral eu acho que namastê”.

2 – “Líder porque como líder você já está imune, mas tem a tarefa difícil de colocar alguém no paredão”.

3 – “Jogar, mas assistir é muito mais fácil, estou muito nervosa”.

Thais – BBB21

1 – “Eu vou tentar namastê, mas sou um pouco namastreta confesso”.

2 – “Líder, claro”.

3 – “Estou no jogo é para jogar né”.

Projota no BBB21

1 – “Sou namastê, mas jamais fugiria de uma namastreta”.

2 – “Eu prefiro a imunidade do anjo, não sei, difícil, acho que no começo eu prefiro a imunidade do anjo, depois de alguns paredões acho que vou querer ter mais o controle da situação”.

3 – “Jogar sempre”.

Sarah – BBB21

1 – “Namastê total, sou aquelas que tenta fugir ao máximo de briga. Claro que me irrito com pequenas coisas do dia a dia, mas sou muito bola de neve, sou daqueles que tem mania de guardar para mim e no dia que estouro, é de uma vez”.

2 – “Acho que vou na imunidade do anjo, mesmo que o líder seja imune, ele tem a indicação ao paredão, aí você pode ganhar inimizade”.

3 – “Vamos jogar né, não tem graça nenhuma ficar só assistindo”.

Fiuk

1 – “Namastê, mas eu tenho tendências às vezes a umas tretas, dependendo do que me falarem no BBB21 , namastreta digo não abaixar a cabeça”.

2 – "Qualquer um dos dois estou na maior, estou feliz".

3 – “Jogo”.

