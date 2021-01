Sessão de Sábado de hoje (23/01): Globo vai passar ‘Armageddon’

Após o Jornal Hoje, a Sessão de Sábado de hoje, dia 23/01, vai exibir “Armageddon”, dirigido por Michael Bay e protagonizado por grandes nomes de Hollywood, a partir das 14h10 (horário de Brasília). O filme é estrelado pelos atores Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler. O longa é de 1998 e tem duração original total de 2h31.

Após a exibição do filme, a programação da TV Globo passa a transmitir o programa de Luciano Huck, o Caldeirão do Huck, a partir das 16h00.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje (23/01)?

Após a NASA receber um alerta que a Terra será atingida por um enorme asteroide em 18 dias, uma atitude precisa ser tomada. O diretor executivo da instituição, após se reunir com vários membros do alto escalão do governo norte-americano, decide tomar uma atitude arriscada, ele resolve enviar uma equipe de perfuradores de petróleo para o espaço, buscando perfurar a superfície do asteroide e colocar uma carga nuclear em seu interior, para tentar explodi-lo antes que atinja a Terra.

Sobre o filme da Sessão de Sábado de hoje:

Título Armageddon

Elenco Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi, William Fichtner, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan , Peter Stormare, Ken Hudson Campbell, Jessica Steen, Keith David, Chris Ellis, Jason Isaacs e Grayson McCouch

Direção Michael Bay

Nacionalidade Americana

Gênero Ação, Aventura e Ficção Científica

Assista o trailer de Armageddon, filme da Sessão de Sábado de hoje:

Armageddon é conhecido por trilha sonora

Você pode nunca ter assistido o filme que vai passar na Sessão de Sábado de hoje, ou ter visto, porém não se lembrar bem da história, mas com certeza tem uma coisa que você se lembra desse filme: a famosa canção I Don’t Want to Miss a Thing do Aerosmith.

