8 melhores filmes e séries em preto e branco de todos os tempos

Antes de o cinema e a TV ganhar cores, filmes e séries eram em preto e branco, no entanto, até os dias de hoje temos produções que preferem suas obras dessa forma. Por que? Essa decisões criativas podem ter diversas respostas, como escolha estética, referências, desejo de representar um tempo, sentimento ou mensagem, a busca pelo charme que o estilo trás, entre muitas outras opções.

Steve Scott, que trabalhou ao lado de Alfonso Cuarón, no filme de 2018 Roma, explicou à IndieWire que o diretor mexicano escolheu filmar o filme com cores e depois transformar a imagem em preto e branco para ter controle em todos os detalhes que se destacariam na fotografia. Outro exemplo recente de obra contemporânea em preto e branco é o lançamento de WandaVision, da Marvel no Disney+, que faz referência à sitcoms enquanto acompanha Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), vivendo uma vida ideal de subúrbio.

Seja por decisão criativa ou por falta de opção, devido à época em que o longa foi filmado, compilamos alguns filmes em preto e branco que você precisa ver. Confira nossa seleção:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Fita Branca – Filmes em preto e branco

Esse filme alemão de 2009 foi vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. O longa segue a história de um pequeno vilarejo no norte da Alemanha, em 1913, em que estranhos acidentes começam a acontecer.

Roma

Já citado neste texto sobre filmes em preto e branco, Roma se passa na Cidade do México, em 1970, e segue a rotina de uma família de classe média que conta com Cleo (Yalitza Aparicio) como babá e empregada doméstica. A obra também mostra as mudanças políticas do México na época. Roma foi vencedor de 3 Oscars.

O Farol – Filmes em preto e branco

Protagonizado por Robert Pattinson e Willem Dafoe, O Farol conta a história de dois homens responsáveis pelo farol de uma ilha isolada durante o início do século XX.

Leia também: 5 filmes e séries para quem amou assistir Bridgerton

O Gabinete do Dr. Caligari

Com 100 anos de história, O Gabinete do Dr. Caligari foi pioneiro dos filmes de terror e marco do expressionismo alemão no cinema. Mudo e em preto e branco, o filme foi lançado em 1920 e segue a história de um pequeno vilarejo após receber a visita de um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari, que tem a companhia de um sonâmbulo, que dizem estar adormecido há mais de 20 anos.

Psicose

Clássico de Hitchcock, o suspense dos anos 1960 conta uma história macabra de um motel comandado por Norman Bates ao lado da mãe.

Leia também: 10 filmes de suspense na Netflix que deixarão seu coração acelerado

Frances Ha

O próximo longa da nossa lista de filmes em preto e branco é dirigido por Noah Baumbach e estrelado por Greta Gerwig. Frances Ha discute juventude, sucesso e relacionamentos ao seguir a vida de uma dançarina tentando a vida em Nova York.

Leia também: 20 filmes inspiradores para você começar 2021 com o pé direito

A Lista de Schindler – Filmes em preto e branco

Filme que rendeu o primeiro Oscar de Melhor Direção de Steven Spielberg, A Lista de Schindler conta a história real de um oficial alemão que buscou salvar a vida de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Os incompreendidos

Para finalizar nossa lista de filmes em preto e branco que você precisa conferir, selecionamos Os incompreendidos, de François Truffaut, considerado uma das obras mais importantes da Nouvelle Vague, movimento cultural francês. O filme narra a história de um garoto de 14 anos que se revolta contra o autoritarismo da escola e o descaso dos pais.

Veja também:

Tela Quente de hoje (18/01) tem ‘Missão Impossível – Efeito Fallout’

Top 10 Netflix: os filmes e séries mais assistidos da semana

8 motivos que explicam o amor e ódio com Mulher-Maravilha 1984