Conheça Flavia Pavanelli, cotada para participar do BBB 21

Dia 25 de janeiro estreia o BBB 21 e está todo mundo animado para conferir como será a nova edição do reality show e quem serão os participantes, principalmente os que fazem parte da lista de famosos. Segundo o jornalista Leo Dias, Flavia Pavanelli é um dos nomes confirmados na temporada.

Com quase 18 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital de 22 anos é ex-namorada de algumas celebridades como Kevinho e Biel. Conheça Flavia Pavanelli e veja motivos que poderiam fazer a modelo ser uma boa participante no BBB 21.

Quem é Flavia Pavanelli?

Nascida em 3 de março de 1998, Flavia é de Arujá, município entre a zona do Alto Tietê e o Vale do Paraíba, em São Paulo. Trabalhando na internet desde 2013, Flavia começou a carreira como influenciadora digital falando de moda e beleza. A possível participante do BBB 21 ficou conhecida com o canal no Youtube Blog da Flavinha, que hoje conta com mais de 5 milhões de inscritos.

Além de influenciadora digital, ela também é modelo e atriz. Flavia começou no teatro ainda muito nova e teve sua estreia na TV na novela As Aventuras de Poliana, do SBT.

Flavia já foi noiva

Além de namorar famosos como Biel, Kevinho e o piloto da Stock Car Adibe Marques, Flavia já foi noiva. Em novembro de 2020 a possível participante do BBB 21 anunciou que o noivado com o empresário Junior Mendonza chegou ao fim. “Passando para dar uma notícia zero agradável e bem difícil pra mim nesse momento. Meu relacionamento com o Junior chegou ao fim. Não vou estender esse assunto e essa será a única vez que irei me pronunciar sobre isso”, anunciou Flavia nos stories do Instagram.

O relacionamento de Flavia com Junior começou com polêmica, já que o empresário havia recentemente se separado da cantora Camila Braga, que desabafou nas redes sociais sobre o assunto. Flavia foi acusada de ser pivô do término.

Seria interessante assistir Flavia Pavanelli no BBB 21?

Flavia Pavanelli tem o perfil de outras influenciadoras digitais que já apareceram no programa, como Boca Rosa e Rafa Kalimann, ambas personagens que duraram no confinamento e renderam diversos momentos na edição de 2020. Com a presença de famosos e anônimos, o BBB 21 pode fazer muito sucesso, assim como a edição do ano passado, e contar com momentos marcantes das celebridades que aceitaram participar.

Além disso, Flavia usa roupas de grife, come em restaurantes caros e conhece muitos famosos. Será que não seria interessante ver a influenciadora precisando se adaptar às regras do programa e tendo que aguentar os perrengues que os participantes do BBB 21 precisarão passar?

