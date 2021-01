Dayane Mello, participante do BBB Itália, é alvo de ataques xenofóbicos

A modelo brasileira Dayane Mello, de 31 anos, e participante do BBB da Itália, tem sofrido vários ataques nas redes sociais. Salva de oito paredões, a participante tem muitos fãs, mas também é odiada por muitos. Nas redes ela tem sido alvos de ofensas e ataques.

No entanto, os comentários graves sobre Dayane não tem acontecido apenas no mundo virtual, no próprio confinamento do BBB italiano, isso já aconteceu. Durante uma festa, Francesco Oppini, participante do reality, disse: “em Verona seria estuprada”. A declaração revoltou a web, que soltou diversos comentários sobre o brother.

Um idiota, um ser repugnante, estupido e protegido pela mãe que ambos não assumem os erros. — Dov'è Dayane? 🌋🐓 GO SOLO (@DovDayane) January 11, 2021

Tomara q tudo q deseje de ruim pra Dayane volte pra ele o quanto antes. — portodassempre🌪🌋🐓 (@Fabiportodas) January 11, 2021

para quem pede respeito:

respeito por misógino se demonstra com a palma da mão — giulia cerullo (@shotanakamma) January 11, 2021

Italianos querem “vingança” durante BBB 21

Alguns italianos que acompanham o reality não estão gostando da interferência de brasileiros nas votações do programa para manter a modelo no jogo. Uma série de comentários em italiano pôde ser visto em uma das publicações da conta oficial do BBB 21, prometendo ‘vingança’ quando a edição brasileira do reality começar.

Alguns comentários no Twitter prometeram prejudicar os favoritos do país, mas a ameaça não passou impune e brasileiros responderam as ameaças, prometendo uma boa briga nas votações. Afinal, o BBB 20 bateu um recorde histórico durante o paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, entrando para o Guinness Book, provando que brasileiro é dedicado quando o assunto é votação.

Kkkkkkkkkkkkkk podem tentar, não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality meu bem pic.twitter.com/r5rEh1MyPo — Sasa🐇👸🏾💥 (@luvisraissa) January 1, 2021

Leia também: saiba quem é Dayane Mello, a brasileira favorita ao prêmio do programa italiano

Saiba mais sobre Dayane

A participante do BBB italiano é modelo desde os 16 anos de idade. A brasileira nasceu em Joinville, Santa Catarina, e tem uma filha, fruto do relacionamento com o também modelo Stefano Sala. Além do BBB, Dayane já participou de outros realities: “Monte Bianco” e “llha dos Famosos”.

