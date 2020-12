Kéfera no BBB 21? Boninho revela que é fã da atriz

Na última sexta-feira (25), dia de natal, Boninho, o chefão do BBB 21, publicou um vídeo no Instagram para desejar Feliz Natal à todos e para jogar um recado sobre o elenco da edição. Os comentários ficaram cheios de pessoas pedindo seu artista favorito no elenco da temporada, entre eles, Kéfera, que Boninho contou ser fã.

Fã pede Kéfera no BBB 21

Nos comentários de uma publicação de Boninho no Instagram, uma fã pediu: “queria muito que a Kéfera estivesse no BBB 21“. O diretor de TV viu o comentário e resolveu responder. “Sou fã dessa menina”, revelou.

“Então por favor Boninho, coloca essa menina no BBB 21 pelo amor de Deus”, respondeu a internauta. “Eu estou apostando que ela estará”, disse outra conta. Será que Boninho está pensando em chamar a atriz? No ano passado, depois que Boca Rosa foi eliminada do reality, Boninho revelou que era fã da blogueira e que gostava de convidá-la para os programas que chefiava na Globo, como o É de Casa.

Nos comentários, também houveram pedidos que Raissa Barbosa, de A Fazenda 12, estivesse no BBB 21, Boninho respondeu o comentário apenas com emojis.

Será? Boninho diz que ninguém acertou elenco

Pode ser pista falsa ou não, mas no vídeo que publicou no dia de natal, Boninho disse que ninguém acertou os nomes do elenco do BBB 21. “Ninguém entrou na minha cabeça. Não adivinharam nada, é chute atrás de chute”, comentou o diretor.

