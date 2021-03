5 receitas de cuscuz nordestino que você vai amar

Uma recente briga entre Juliette e Fiuk no BBB21 levantou debates sobre como o cuscuz deve ser preparado. É com farinha de milho? Tem que hidratar? Afinal, qual é forma certa? Diversas receitas do cuscuz nordestino perfeito surgiram na internet, já que essa foi a referência da paraibana durante a discussão que teve com o filho de Fábio Jr. Para você não ficar com dúvidas de como preparar um prato delicioso, separamos algumas receitas que deixariam Juliette com água na boca.

Receitas de cuscuz – receita tradicional

Ingredientes

1/2 pacote de flocão de milho

1/2 xícara de água

1/2 xícara de leite de coco fresco

50g de coco ralado fresco

1 pitada de sal

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes secos em um recipiente, em seguida acrescente a água e o leite de coco aos poucos. Deixe descansar durante 5 minutos. Essa é uma das receitas de cuscuz nordestino mais fáceis, então assim que já tiver descansado os 5 minutos, coloque na cuscuzeira, deixe cozinhar por uns 15 minutos e pronto.

Cuscuz com queijo coalho

Ingredientes para receitas de cuscuz nordestino

100g de milho para cuscuz

50g de manteiga

4 fatias de queijo coalho

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça sua cuscuzeira com água, coloque a farinha de milho e deixe cozinhar no vapor por 30 minutos. Depois que retirar o cuscuz da panela, adicione a manteiga e o sal. Em seguida nesta receita de cuscuz nordestino, parta para uma frigideira, sele o queijo coalho e depois coloque em cima do cuscuz.

Cuscuz com polvilho doce

Ingredientes

2 xícaras de flocão de milho

2 xícaras e meia de água

2 colheres de sopa de polvilho doce

Sal a gosto

Modo de preparo da receita de cuscuz nordestino

Misture o flocão, o polvilho e o sal em uma vasilha e então vá adicionando água aos poucos para hidratar o flocão, porém cuidado, não deixe ficar encharcado. Em seguida misture tudo e deixe descansar por 10 minutos.

Nesta receita de cuscuz nordestino não é necessário usar uma cuscuzeira, apenas uma panela comum. Na panela coloque um pouco de água, em seguida não coloque o cuscuz dentro da panela. O que você vai fazer? Pegar um pouco do cuscuz, colocar em um prato e então enrolar o prato em um pano de prato, porém com cuidado, para não amassar a massa do cuscuz ou colocar fogo no pano. Coloque o prato enrolado no pano em cima da panela e então deixe em fogo médio por 20 minutos.

Receitas de cuscuz nordestino – Quem gosta de carne seca vai amar

Ingredientes para a receita de cuscuz nordestino

2 xícaras de flocos de milho

300 ml de água fria

Sal a gosto

Ingredientes para o refogado

100g de bacon cortado em cubos

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

3 dentes de alho triturados

1 cebola grande cortada em meia lua

3 ovos inteiros

1/2 kg de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

Sal se necessário

Cheiro verde a gosto picado

1 pimenta dedo de moça picada sem as sementes

Modo de preparo

Coloque a água, o sal e a água em uma vasilha e misture tudo. Depois coloque na cuscuzeira e deixe por 15 minutos. Para a segunda parte da receita de cuscuz nordestino, pegue uma panela, frite o bacon, adicione uma colher de sopa de manteiga (ou margarina, como preferir), em seguida o alho e uma pimenta dedo de moça picada. Depois coloque a cebola na panela. Acrescente os 3 ovos e deixe cozinha por um minuto. Agora mexa tudo, depois de tudo misturado, adicione a carne seca.

Quando tudo estiver pronto, coloque o cuscuz dentro do refogado, misture tudo novamente e então coloque o cheiro verde e pronto!

Cuscuz nordestino com manteiga

Ingredientes

2 xícaras de flocos de milho

1 xícara de água em temperatura ambiente

1 colher de sal

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes da receita de cuscuz nordestino com manteiga em um recipiente, misture bem até que a farinha de milho esteja úmida, mas cuidado para não encharcar. Deixe descansar durante 10 minutos. Coloque na sua cuscuzeira com a água da base já fervendo. Deixe por 5 minutos e então desenforme.

