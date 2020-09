Horóscopo do dia: confira a previsão completa dessa sexta (11/9)

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua sexta de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 11/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 11/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Repense duas vezes antes de agir! Não se iluda com alguém só porque você viveu momentos incríveis com essa pessoa. Nem tudo o que é intenso, é eterno. Não é um dia para dar tiro no escuro. Vai sem pressa, com paciência e consciência!

Horóscopo do dia 11/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Com urano, que está em touro, fazendo um aspecto positivo com a lua hoje, é um momento auspicioso para quem trabalha com criatividade e invenções. Também é interessante buscar novas soluções praquilo que estava estagnado. Não tenha medo de ousar e de se arriscar hoje!

Horóscopo do dia 11/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Chega de insistir nos erros do passado, desapegue desses hábitos, dessas lembranças e, se necessário, dessas pessoas. É um momento de reavaliação de tudo o que você está envolvido. Cabe a você concertar as coisas, pegar tudo o que vem dando errado e, de forma criativa, fazer dar certo!

Horóscopo do dia 11/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)



Com a Lua no seu signo, as emoções ficam exaltadas, período de grande sensibilidade! Cuide pra não cair na melancolia hoje. É um bom dia para fazer coisas que nutrem a sua alma e traz aquele quentinho pro coração. Dê carinho pra quem você ama!

Leão – (23/07 – 22/08)

Confia na vida e siga em frente, os astros estão a seu favor! Àquilo que damos atenção, cresce. Então lembre-se que tudo na vida tem o poder que a gente dá, pense sobre isso, você está dando poder ao que e a quem? É seu momento de gloria, se liberte do que te prende.

Virgem – (23/08 – 22/09)

Com o Sol no seu signo, você pode estar passando por momentos intensos, dando importância para coisas que não merecem e se preocupando demais com coisas rasas. Pare com essa autocritica, solte os ombros, respire e foca no que realmente é indispensável pra você.

Libra – (23/09 – 22/10)



Hoje acontece um aspecto desafiador entra a lua com mercúrio, que está em libra. Por tanto, muito cuidado com as palavras que possam interferir negativamente no estado emocional de alguém próximo a você. Hoje é indicado guardar pra si seus pensamentos e sentimentos, este é um período passível de mal-entendidos.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Não é o momento de ficar se preocupando com o que os outros vão achar de você. Sempre vai ter alguém ali pra te julgar, cabe a você dar atenção ou não. Não espere nada de ninguém, não crie falsas expectativas. Hoje os astros pedem pra você desconstruir “pré-conceitos” sobre si mesma e seguir mais suas reais vontades!

Sagitário – (22/11 – 21/12)

Permita-se ser o que quiser nessa vida, você está aqui para ser feliz e alcançar todos os seus sonhos. Não fique esperando sentada ou esperando que alguém pegue na sua mão e te guie. Faça por você! Rompa com antigos padrões e expanda a sua mente.

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

O chamado dos astros pra você hoje é sobre rever seus valores, repensar seus gastos, replanejar sua vida financeira e ressignificar a forma que você lida com o dinheiro. O universo é abundante e ele quer que você seja feliz e próspera. Não caia na vibração da mesquinhez e do medo.

Aquário – (21/01 – 19/02)

A vida é curta demais para ficar se lamentando por coisas passadas. Você nasceu com o dom do desapego, use mais a seu favor! Sua saúde mental vale mais do que qualquer estresse, pessoa ou situação. Tire o dia para regenerar a sua energia e se amar mais!

Peixes – (20/02 – 20/03)

Não tente agradar todo mundo, você não precisa provar nada pra ninguém e nem ser algo que não é. Você se torna mais feliz quando deixa de priorizar algumas pessoas. Foca na sua felicidade e no seu bem-estar. Se preocupe apenas em agradar a si mesma!