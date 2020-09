Horóscopo do dia 16/9: confira a previsão do seu signo para quarta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 16/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 16/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Com a lua ainda minguante e marte retrógrado, pode surgir um sentimento de ansiedade por não estar sendo produtivo o suficiente. Não se torture com isso, tente manter um ritmo no trabalho, mas sem se culpar. É muito importante pra você fazer exercício físico nesse momento!

Horóscopo do dia 16/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

A lua faz um aspecto com Urano, que está no seu signo, te convidando a experimentar algo novo nesse dia. Talvez traçar um trajeto diferente para o trabalho, conversar com pessoas diferentes do seu convívio ou até mesmo tomar café da manhã em um lugar novo. Tudo isso vai exercitar a sua criatividade e renovar os hábitos!

Horóscopo do dia 16/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Não se sobrecarregue demais com vários compromissos, fique atenta com sua saúde e bem-estar. Não deixe que a angustia te pegue, mantenha a calma caso ela venha. Fuja de conflitos e seja tolerante, principalmente no ambiente de trabalho. Hoje é um excelente dia para meditar!

Horóscopo do dia 16/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

Hoje o seu dia está com uma energia de maior fragilidade emocional. necessita de calma e paz para a alma. Nada de se envolver em situações delicadas ou problemáticas! Cuide com os dramas desnecessários. Que tal fazer algum tipo de caridade hoje? Leve conforto aos necessitados.

Horóscopo do dia 16/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

No seu campo amoroso, não permita que preocupações interfiram em seu relacionamento, é melhor abrir o jogo e contar o que vem te incomodando para que mal entendimentos aconteçam. Nunca abandone seu jetinho carinho de lidar com pessoas amadas.

Horóscopo do dia 16/9 para Virgem – (23/08 – 22/09)

Com a lua no seu signo hoje pode vir um sentimento de proteger seus familiares e estar mais próxima deles. É um período excelente de curtir com a família e até de pôr sua casa em ordem! Cuide do seu humor, pra não oscilar demais e deixar as pessoas ao seu redor tensas.

Libra – (23/09 – 22/10)

É um dia para planejar melhor suas ações e todos os objetivos profissionais. Chega de atirar no escuro! É o momento de iluminar o seu trajeto profissional. Hoje pessoas podem te procurar pedindo conselhos, esteja pronta para dar esse tipo de aparo e consolo às pessoas.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Esta é uma fase de grandes realizações na vida a dois, muita sintonia no campo afetivo! Se você está solteira, tenha esperanças e se abra mais para o teu setor afetivo e se sinta segura enquanto a isso, não tenha medo de iniciar algo novo.

Sagitário – (22/11 – 21/12)

Hoje é um belo dia para planejar uma grande viagem, em que é preciso pesquisar, organizar o roteiro e dar atenção aos detalhes. Aproveite essa vibe e se programe para tirar férias no próximo ano. Nas relações, o bom humor passa a ser grande aliado para desfazer qualquer atrito!

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Que tal estabelecer melhor suas metas e buscar ajuda de pessoas que tenha interesses semelhantes aos seus? Com organização, tudo tende a dar certo! Controle sua ansiedade fazendo atividades físicas e até mesmo artísticas, é importante você se sentir presente no momento presente!

Aquário – (21/01 – 19/02)

É um momento de reconhecer e aceitar as dificuldades que surgem no caminho e buscar sair delas de forma criativa e sábia. Aquele ditado “tudo passa, até uva-passa” é muito real e é importante você entender que essa é só mais uma fase. Mantenha-se prudente consigo mesma e sua luz interior acesa!

Peixes – (20/02 – 20/03)

Tire o dia para conversas com seus amigos verdadeiros e sinceros, pode ter certeza que eles estão prontos a te ajudar a chegar aonde você deseja. Controle sua autocobrança e autocrítica para que não atrapalhem o andamento certo das coisas. Pense positivo e mantenha a esperança!