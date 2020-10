Horóscopo do dia (3/10): confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 3/10 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 3/10?

Confira a seguir como será o sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 3/10.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Um desejo por ordem e organização virá para você, deixar a casa mais arrumada e prática dará muita satisfação e isso refletirá no seu humor. É aconselhável buscar pessoas e situação mais leves e confortáveis hoje, se deleite do bom e do melhor!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Áries

TOURO – (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia

Com a lua cheia chegando no seu signo hoje, haverá a oportunidade de colher tudo o que foi plantado nas fases anteriores. Observe com sabedoria, enxergue com clareza! Constância e firmeza são qualidades desta fase. É o momento de se deliciar das coisas boas da vida! O que achou do seu horóscopo do dia 3/10?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Touro

GÊMEOS – (21/05 – 20/06) – Horóscopo do dia

Que tal você tentar controlar mais sua teimosia hoje? Pois ela pode te atrapalhar em algumas situações profissionais. Busque maior flexibilidade e seja cautelosa ao fazer qualquer tipo de julgamento. É importante tomar conhecimento dos fatos antes de se precipitar! Esteja aberta a opiniões divergentes.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Gêmeos

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia

A vontade de hoje é de produtividade e de seguir em frente, mas haverá um aspecto mais desafiador no céu hoje e você poderá sentir que pessoas ou situações te amarram e impedem o seu progresso. É necessário que o bom senso sobressaia! Observe de forma mais atenta o que está precisando ser organizado ou planejado, pois se fizer de qualquer jeito as coisas podem não dar certo!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Câncer

LEÃO – (23/07 – 22/08) – Horóscopo do dia

Hoje é importante você controlar mais seu temperamento autocrítico e dominador, estimule e apoie, de forma leve e generosa, as pessoas ao teu redor. Tem muita gente que te admira e conta com sua ajuda, encontre um tempinho para dar mais atenção e carinho à essas pessoas. O que achou do seu horóscopo do dia 3/10?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Leão

VIRGEM – (23/08 – 22/09) – Horóscopo do dia

Com o planeta do amor, Vênus, chegando no seu signo promete momentos muito prósperos na sua vida, tanto no campo afetivo como no financeiro. Esse também é um período pra você se comprometer verdadeiramente consigo, integrando o amor próprio e o autocuidado!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Virgem

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Hoje é um belo dia para você fazer as coisas que te dão prazer e satisfação! Com o seu planeta regente, vênus, transitando pelo signo de virgem, é muito importante pra você se cuidar. Na hora do almoço escolha alimentos saudáveis e que, ao mesmo tempo, são prazerosos e saborosos. Cuide do teu corpo e da sua beleza, isso vai favorecer demais sua autoestima nesses dias de correria!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Nesse dia se preocupe em integrar paciência e tolerância para não se irritar à toa. Se mantenha serena para não se exaurir. Com a lua cheia os ânimos se exaltam mesmo, mas nem toda briga e estresse valem a pena. Escolha bem as suas batalhas! Aproveite o final de semana para relaxar. Curtiu o seu horóscopo do dia 3/10?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12) – Horóscopo do dia

Coloque em prática algumas ideias antigas que você acabou deixando de lado, os astros indicam que você tem tudo para alavancar na sua carreira. O sucesso está próximo, basta dar os passos certos em direção a ele. No campo afetivo, há possibilidades de um antigo amor ressurgir.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Busque por novas inspirações e novos estímulos para você realizar seus projetos, mantenha sua fé e sua persistência. Pode ser interessante expandir o seu networking, não tenha medo de sair da sua zona de conforto e se conectar com pessoas diferentes de você. Tem muita gente por aí que pode te ajudar e te inspirar à coisas novas!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) Horóscopo do dia

Os astros fazem desse dia um dia interessante pra você mudar teu visual! Arrisque em um novo corte de cabelo, um novo look ou novas cores de roupas. É um momento de refletir sobre o que você vem transmitindo para o mundo e se isso está de acordo com o que você quer passar! Seja você, nada mais além de você.

PEIXES – (20/02 – 20/03) – Horóscopo do dia

Busque ser menos desconfiado na sua vida amorosa, dialogue mais e seja mais compreensivo. Não tire conclusões precipitadas e evite discussões na base do “achismo”. Seja mais tolerante e converse abertamente que esse momento difícil se resolverá de forma mais leve. Se dedique a alguma atividade artística, isso te ajudará a relaxar.