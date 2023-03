Billie Eilish no Lollapalooza 2023: horário do show e como assistir

Billie Eilish faz seu primeiro show em terras brasileiras nesta sexta-feira, 24, no Lollapalooza Brasil. A americana é uma das atrações principais do evento, que também conta com Lil Nas X, Drake, Rosalía e Twenty One Pilots nos próximos dias. A apresentação da voz de 'Bad Guy' será transmitida ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Que horas vai ser o show da Billie Eilish no Lollapalooza?

O show da Billie Eilish começa às 21h15, horário de Brasília, no Palco Budweiser. A americana fica no palco por 1h30, encerrando o primeiro dia de Lollapalooza 2023 às 22h45.

Essa é a primeira vez que a americana faz shows em solo brasileiro. Eilish tinha uma turnê marcada para 2020, a 'Where Do We Go', que passaria pelo país na época mas precisou ser cancelada devido à pandemia de Covid-19.

O apresentação da cantora será exibido pela televisão e internet. É possível assistir nos canais pagos da TV à cabo ou gratuitamente pela plataforma de streaming da Globo, que liberou os sinais do Multishow e Bis Gratuitamente.

Pela televisão:

Multishow

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Como assistir o show Billie Eilish de graça:

Globoplay

Onde: no site ou aplicativo (https://globoplay.globo.com/);

Como assistir: faça login em sua conta Globo.com, entre na aba 'Lollapalooza' e depois em 'Multishow - sinal aberto'.

Setlist do show

A cantora se apresentou no Lollapalooza Chile em 17 de março e incluiu 24 músicas. É provável que a setlist seja a mesma ou sofra pequenas alterações nos demais shows da América do Sul.

Intro

1. Bury a Frind

2. I Didn't Change My Number

3. NDA

4. Therefore I Am

5. my strange addiction

6. idontwannabeyouanymore / lovely

7. my future

8. you should see me in a crown

9. Billie Bossa Nova

10. GOLDWING

11. xanny

12. Oxytocin / COPYCAT

13. ilomilo

14. i love you

15. Your Power

16. TV

17. bellyache / ocean eyes / Bored

18. Getting Older

19. Lost Cause

20. when the party's over

21. all the good girls go to hell

22. everything i wanted

23. bad guy

24. Happier Than Ever

Qual a história de Billie Eilish?

Billie Eilish é uma cantora de 21 anos, que começou a carreira em 2016. Ao lado do irmão mais velho, Finneas O’Connell, ela começou a compor as primeiras músicas aos 11 anos de idade.

Inclusive, foi com a ajuda dele que Billie embarcou de vez no mundo da música. Em 2015, quando a jovem tinha apenas 14 anos, eles gravaram juntos a música 'ocean eyes', que se tornou o primeiro sucesso da então adolescente.

Billie continuou lançando músicas e seu primeiro EP 'don't smile at me' - ela até entrou para a trilha sonora do seriado '13 Reasons Why', da Netflix, saiu em turnê, fez uma parceria com Khalid e entrou para a lista da Forbes Under 30.

Mas foi em 2019 que Billie ganhou projeção internacional. A jovem lançou seu primeiro álbum de estúdio, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?', produzido pelo seu irmão Finneas, que lhe rendeu o top da Billboard Hot 200, a parada mais importante dos Estados Unidos.

O single de estreia, 'bad guy', viralizou rapidamente e hoje soma mais de 1,2 bilhão de visualizações no YouTube. Com o álbum, Billie foi indicada em seis categorias do Grammy Awards em 2020 e levou o prêmio nas quatro principais categorias: Gravação do Ano, Canção do Ano, Álbum do Ano e Artista Revelação. Ela se tornou a pessoa mais jovem a levar todas estatuetas de uma vez.

O segundo álbum da americana, 'Happier Than Ever', foi lançado em 2021 e lhe rendeu mais um hit que leva o mesmo nome do projeto. O videoclipe de HTE soma mais de 277 milhões de visualizações.

Billie namora atualmente o cantor Jesse Rutherford, 31, vocalista da banda The Neighbourhood.

